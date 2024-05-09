https://ria.ru/20240509/nato-1944945704.html

Генерал НАТО сделал тревожное заявление о ВС России

Генерал НАТО сделал тревожное заявление о ВС России - РИА Новости, 09.05.2024

Генерал НАТО сделал тревожное заявление о ВС России

Действия российских военных несут серьезные проблемы для ВСУ, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью изданию T-online. "Это будет трудный год, в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:41

2024-05-09T14:41

2024-05-09T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

нато

бен ходжес

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Действия российских военных несут серьезные проблемы для ВСУ, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью изданию T-online. "Это будет трудный год, в котором генерал Сырский как главком должен будет стабилизировать фронт, чтобы предотвратить крупный прорыв русских", — сказал он. По его мнению, этот момент в конфликте будет иметь психологический эффект.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.

https://ria.ru/20240509/ukraina-1944921736.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, нато, бен ходжес