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Объединенные вооруженные силы НАТО - РИА Новости, 09.05.2024
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19:18 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/nato-1938115026.html
Объединенные вооруженные силы НАТО
Объединенные вооруженные силы НАТО - РИА Новости, 09.05.2024
Объединенные вооруженные силы НАТО
С начала спецоперации на Украине НАТО увеличила военное присутствие на восточном фланге с четырех многонациональных боевых групп до восьми. Кроме того, в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:18
2024-05-09T19:18
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нато
сша
вооруженные конфликты
ядерное оружие
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С начала спецоперации на Украине НАТО увеличила военное присутствие на восточном фланге с четырех многонациональных боевых групп до восьми. Кроме того, в середине 2024 года должна завершиться реорганизация вооруженных сил альянса. Новая модель позволит в короткий срок развернуть армию численностью более 300 тысяч человек. Смотрите в инфографике Ria.ru, как устроены войска НАТО, где размещено их ядерное оружие, а также какая группировка сосредоточена у российских границ.
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в мире, нато, сша, вооруженные конфликты, ядерное оружие, россия, европа, инфографика
Инфографика, В мире, НАТО, США, Вооруженные конфликты, Ядерное оружие, Россия, Европа
Инфографика

Объединенные вооруженные силы НАТО

Читать ria.ru в
С начала спецоперации на Украине НАТО увеличила военное присутствие на восточном фланге с четырех многонациональных боевых групп до восьми. Кроме того, в середине 2024 года должна завершиться реорганизация вооруженных сил альянса. Новая модель позволит в короткий срок развернуть армию численностью более 300 тысяч человек. Смотрите в инфографике Ria.ru, как устроены войска НАТО, где размещено их ядерное оружие, а также какая группировка сосредоточена у российских границ.
 
ИнфографикаВ миреНАТОСШАВооруженные конфликтыЯдерное оружиеРоссияЕвропа
 
 
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