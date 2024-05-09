https://ria.ru/20240509/nato-1938115026.html

Объединенные вооруженные силы НАТО

Объединенные вооруженные силы НАТО - РИА Новости, 09.05.2024

Объединенные вооруженные силы НАТО

С начала спецоперации на Украине НАТО увеличила военное присутствие на восточном фланге с четырех многонациональных боевых групп до восьми. Кроме того, в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:18

2024-05-09T19:18

2024-05-09T19:18

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С начала спецоперации на Украине НАТО увеличила военное присутствие на восточном фланге с четырех многонациональных боевых групп до восьми. Кроме того, в середине 2024 года должна завершиться реорганизация вооруженных сил альянса. Новая модель позволит в короткий срок развернуть армию численностью более 300 тысяч человек. Смотрите в инфографике Ria.ru, как устроены войска НАТО, где размещено их ядерное оружие, а также какая группировка сосредоточена у российских границ.

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в мире, нато, сша, вооруженные конфликты, ядерное оружие, россия, европа, инфографика