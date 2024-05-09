СМИ: в Нарве полиция уносит цветы с места танка-памятника Т-34
Postimees: Жители Нарвы принесли цветы к месту, где стоял танк-памятник Т-34
Цветы у памятника танку Т-34 в городе Нарва. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Жители города Нарва в Эстонии на День Победы принесли цветы к месту, где раньше стоял танк-памятник Т-34, однако полиция стала убирать цветы, так как это место признано "закрытой территорией", сообщает издание Postimees.
В августе 2022 года с постамента в Нарве был снят танк-памятник Т-34 и перевезен в Эстонский военный музей в Виймси под Таллином. Правительство также убрало из публичного пространства Нарвы другие советские монументы, что вызвало недовольство местных жителей. В мае 2023 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс подписал приказ о принудительном отчуждении участка в Нарве, где раньше стоял танк-памятник. В августе того же года портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что участок земли теперь принадлежит департаменту полиции и погранохраны при МВД Эстонии.
"По случаю празднующегося в России Дня Победы нарвитяне принесли цветы к тому месту, где раньше стоял танк-памятник Т-34... Площадка, на которой он находился, официально признана в Нарве закрытой территорией. Полиция убирает оттуда цветы", - пишет издание.
В публикации отмечается, что жители могут приносить цветы к официальной братской могиле и что люди "активно пользуются" этой возможностью.
Ранее портал эстонского национального телерадиовещания (ERR) со ссылкой на правоохранителей сообщал, что полиция в Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретила публичные собрания, шествия и выражение поддержки России, а также демонстрацию связанной с РФ символики.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".