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СМИ: в Нарве полиция уносит цветы с места танка-памятника Т-34 - РИА Новости, 09.05.2024
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15:06 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/narva-1944952947.html
СМИ: в Нарве полиция уносит цветы с места танка-памятника Т-34
СМИ: в Нарве полиция уносит цветы с места танка-памятника Т-34 - РИА Новости, 09.05.2024
СМИ: в Нарве полиция уносит цветы с места танка-памятника Т-34
Жители города Нарва в Эстонии на День Победы принесли цветы к месту, где раньше стоял танк-памятник Т-34, однако полиция стала убирать цветы, так как это место... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:06
2024-05-09T15:06
в мире
нарва
эстония
россия
т-34
день победы
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Жители города Нарва в Эстонии на День Победы принесли цветы к месту, где раньше стоял танк-памятник Т-34, однако полиция стала убирать цветы, так как это место признано "закрытой территорией", сообщает издание Postimees. В августе 2022 года с постамента в Нарве был снят танк-памятник Т-34 и перевезен в Эстонский военный музей в Виймси под Таллином. Правительство также убрало из публичного пространства Нарвы другие советские монументы, что вызвало недовольство местных жителей. В мае 2023 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс подписал приказ о принудительном отчуждении участка в Нарве, где раньше стоял танк-памятник. В августе того же года портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что участок земли теперь принадлежит департаменту полиции и погранохраны при МВД Эстонии. "По случаю празднующегося в России Дня Победы нарвитяне принесли цветы к тому месту, где раньше стоял танк-памятник Т-34... Площадка, на которой он находился, официально признана в Нарве закрытой территорией. Полиция убирает оттуда цветы", - пишет издание. В публикации отмечается, что жители могут приносить цветы к официальной братской могиле и что люди "активно пользуются" этой возможностью. Ранее портал эстонского национального телерадиовещания (ERR) со ссылкой на правоохранителей сообщал, что полиция в Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретила публичные собрания, шествия и выражение поддержки России, а также демонстрацию связанной с РФ символики. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
https://ria.ru/20240506/estoniya-1944111105.html
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в мире, нарва, эстония, россия, т-34, день победы, день победы — 2024
В мире, Нарва, Эстония, Россия, Т-34, День Победы, День Победы — 2024
СМИ: в Нарве полиция уносит цветы с места танка-памятника Т-34

Postimees: Жители Нарвы принесли цветы к месту, где стоял танк-памятник Т-34

© РИА Новости / Хасан Ингин | Перейти в медиабанкЦветы у памятника танку Т-34 в городе Нарва
Цветы у памятника танку Т-34 в городе Нарва - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Хасан Ингин
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Цветы у памятника танку Т-34 в городе Нарва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Жители города Нарва в Эстонии на День Победы принесли цветы к месту, где раньше стоял танк-памятник Т-34, однако полиция стала убирать цветы, так как это место признано "закрытой территорией", сообщает издание Postimees.
В августе 2022 года с постамента в Нарве был снят танк-памятник Т-34 и перевезен в Эстонский военный музей в Виймси под Таллином. Правительство также убрало из публичного пространства Нарвы другие советские монументы, что вызвало недовольство местных жителей. В мае 2023 года министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс подписал приказ о принудительном отчуждении участка в Нарве, где раньше стоял танк-памятник. В августе того же года портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что участок земли теперь принадлежит департаменту полиции и погранохраны при МВД Эстонии.
Возложение цветов к монументу Павшим во Второй мировой войне на Военном кладбище в Таллине в День годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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"По случаю празднующегося в России Дня Победы нарвитяне принесли цветы к тому месту, где раньше стоял танк-памятник Т-34... Площадка, на которой он находился, официально признана в Нарве закрытой территорией. Полиция убирает оттуда цветы", - пишет издание.
В публикации отмечается, что жители могут приносить цветы к официальной братской могиле и что люди "активно пользуются" этой возможностью.
Ранее портал эстонского национального телерадиовещания (ERR) со ссылкой на правоохранителей сообщал, что полиция в Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретила публичные собрания, шествия и выражение поддержки России, а также демонстрацию связанной с РФ символики.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
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