https://ria.ru/20240509/muzey-1944722443.html

Государственный центральный музей современной истории России

Государственный центральный музей современной истории России - РИА Новости, 09.05.2024

Государственный центральный музей современной истории России

Государственный центральный музей современной истории России (до 1998 года – Музей революции СССР) – один из крупнейших центров по сохранению, изучению и... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T00:12

2024-05-09T00:12

2024-05-09T00:12

справки

москва

музей современной истории россии

ссср

россия

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Государственный центральный музей современной истории России (до 1998 года – Музей революции СССР) – один из крупнейших центров по сохранению, изучению и презентации национального культурно-исторического наследия страны с середины ХIХ века по настоящее время, единственный в стране музей по новейшей истории России.Расположен в Москве в здании – памятнике архитектуры конца XVIII века. Является объектом культурного наследия федерального значения.С 1831 по 1917 годы в этом особняке располагался Московский Английский клуб – центр общественного мнения в XIX века, членами которого в разное время были полководец Михаил Кутузов, поэт Александр Пушкин, писатели Иван Крылов, Александр Грибоедов, Лев Толстой и другие известные личности того времени.В 1922 году в здании была развернута выставка "Красная Москва", посвященная Февральской и Октябрьской революциям 1917 года и деятельности московских советских организаций. В 1923 году ее объединили с выставкой по истории революционного движения в России, организованной еще в 1921 году. Так в здании бывшего Английского клуба открылся новый "Историко-революционный музей города Москвы", в марте 1924 года он получил название Музей революции.9 мая 1924 года решением ЦИК СССР был учрежден Музей революции СССР.В октябре того же года он принял первых посетителей. Его экспозиция отражала историю всемирного революционного движения с XVII века и до победы Октябрьской революции 1917 года, а устав определял, что "Всесоюзный музей революции является научным и агитационно-просветительным учреждением".На первом этапе деятельности главной задачей музея стал показ истории революционного движения в России, начиная с крестьянских восстаний XVII века и до Октябрьской революции. К пятилетию музея его экспозиция размещалась уже в 33-х залах, хранилище включало более 156 тысяч предметов, около 50 тысяч книг, журналов и газет; были сформированы кино- и фотоотделы. В 1927 году в Музее революции СССР был создан методический кабинет, где проводились занятия с сотрудниками периферийных музеев по методике музейной работы, оказывали помощь в создании экспозиций. Начали выходить методические разработки, справочники и сборники статей (трудов) музея.29 апреля 1938 года музей был принят в ведение Народного комиссариата просвещения РСФСР и стал называться Государственным музеем революции СССР (ГМР СССР).К концу 1930-х годов экспозиция музея охватывала период конца XVII века до последних лет. В самом музее демонстрировались передвижные выставки, посвященные истории партии, социалистическому строительству, различным пропагандистским кампаниям, юбилеям. Велась издательская деятельность, также служившая целям пропаганды. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) экспозиция музея была свернута, однако уже в июле 1941 года в нем открылась выставка "Великая Отечественная война советского народа против германского фашизма". В феврале 1942 года в главном здании музея начала работу выставка "Героический путь Рабоче-крестьянской красной армии. 1918–1942 гг.", а в июле во дворе музея были установлены трофейные пушки и пулеметы. За 1942-1945 годы было создано 227 выставок. В годы войны Музей революции СССР не прекращал работу и помогал другим музеям, коллекциям которых был нанесен ущерб. В 1947 году решением Комитета по делам культурно-просветительных учреждений при Совете Министров РСФСР концепция и хронологические рамки музея изменились. Он перестал заниматься вопросами истории революционной борьбы в России начиная с XVII века и перешел к истории российской социал-демократии, трех российских революций и развития советского общества. Материалы фондов, не вписавшиеся в новую концепцию (30 тысяч музейных предметов) передали в Государственный исторический музей, Библиотеку иностранной литературы и Главное архивное управление.В 1955 году в строй был введен новый корпус музея – 10 экспозиционных залов. В последующие 20 лет все они будут неоднократно переделаны в соответствии с политической ситуацией в стране.15 апреля 1968 года музей был преобразован в Центральный музей революции СССР.В 1969 году он первым среди музеев страны получил статус научно-исследовательского учреждения. Музей революции СССР одним из первых открыл свой спецхран. Благодаря этому в научный оборот было введено 70 тысяч исторических документов и других памятников.В 1990-е годы, в связи с распадом СССР и изменением социально-экономического положения в стране, аудитория музея резко сократилась. Однако он продолжал выполнять свою роль научно-методического центра для музеев исторического профиля по проблемам современной истории.В 1998 году музей сменил название на Государственный центральный музей современной истории России. В настоящее время в музее создается новая высокотехнологичная музейная экспозиция, сочетающая уникальные артефакты и современные мультимедийные технологии.Открытая в 2016 году экспозиция "Россия. XXI век: вызовы времени и приоритеты развития" стала первым опытом музейной презентации новейшего периода российской истории – с 1985 года по настоящее время. Центральным объектом экспозиции является карта "Россия – Родина моя", включающая 14 информационных слоев и состоящая из более 1500 объектов. Карта представляет наглядную информацию об административно-территориальном делении страны, о народах и религиях России, объектах культурного наследия и природных богатствах.За последние годы в музее прошло множество выставок, среди которых: "На пути к Победе: исторические источники свидетельствуют" (2015); "1917. Код революции" (2017); "Три цвета правды" к 100-летию Гражданской войны в России (2018); "Конституция моей страны" (2018); "Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют", выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма (2019); "Человек и война. Нерассказанная история" (2020); "Нюрнбергский набат. Без срока давности" (2020).В настоящее время работают выставки "Калейдоскоп коллекций" (2021-2025), "Русско-японская война 1904-1905 гг. Взгляд современников", "Короче: век и юбка. Костюм и его детали из собрания Музея современной истории России", "Голосом эпохи", "Просветители и бунтари", "Между прошлым и будущим. К 50-летию Байкало-Амурской магистрали", "Место съемки – Донбасс" и другие.Музей современной истории России – это динамично развивающаяся дискуссионная, научно-образовательная и просветительская площадка, где обсуждаются актуальные вопросы новейшей истории и современности. В открытом историческом лектории "Тверская – XXI" выступают ведущие ученые и преподаватели российских вузов, известные политологи, общественные и политические деятели, представители творческой интеллигенции. Одним из ключевых образовательных проектов музея стал "Московский экскурсовод".Он стартовал в 2017 году. Его цель – обучить старшеклассников основам профессии экскурсовода, получить углубленные знания по истории Москвы, а в перспективе – стать профессионалами индустрии туризма. Приоритетным направлением развития музея стало внедрение цифровых технологий. Его онлайн-аудитория достигла 10 миллионов пользователей. К настоящему времени создано несколько уникальных мультимедийных продуктов: "Виртуальный музей", сайт "Музей и война" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, образовательный ресурс для взрослых и детей "История для всех. ХХ век". В экспозиции музея работает приложение дополненной реальности – интерактивный гид Artefact.В настоящее время фондовое собрание музея составляет около 1,4 миллиона музейных предметов. Музейная библиотека содержит около миллиона изданий.В структуру музея, помимо главного здания (Тверская, 21) входят шесть объектов различного статуса: три экспозиционно-мемориальных отдела – "Пресня" (Большой Предтеченский переулок, 4), "Подпольная типография 1905-1906 гг." (Лесная, 55) и "Квартира Г. М. Кржижановского" (Садовническая, д. 30, стр. 1), экспозиционно-выставочный отдел "Музей-галерея Е. Евтушенко" в Переделкино и два филиала – мемориальные комплексы "Катынь" и "Медное" в Смоленской и Тверской областях.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, музей современной истории россии, ссср, россия