https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944979458.html

В Молдавии прокомментировали массовый выход людей на 9 мая

В Молдавии прокомментировали массовый выход людей на 9 мая - РИА Новости, 09.05.2024

В Молдавии прокомментировали массовый выход людей на 9 мая

Жители Молдавии массовым выходом на День Победы показали свое несогласие с властями, заявил РИА Новости руководитель общественного республиканского совета "За... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:51

2024-05-09T16:51

2024-05-09T16:51

в мире

молдавия

кишинев

майя санду

евросоюз

день победы — 2024

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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Жители Молдавии массовым выходом на День Победы показали свое несогласие с властями, заявил РИА Новости руководитель общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. Ряд общественных организаций патриотической направленности также анонсировали свои акции в честь Дня Победы. "Молдавский народ через мероприятия, посвященные Дню Победы, высказал свое отношение к празднику, которые учредили власти – Дню Европы. Вышло сегодня столько народу, сколько никогда прежде не выходило. Это был, если хотите, протестный выход. То есть не только праздник, который все отмечают, но в этом году люди хотели таким образом показать свое отношение к нынешней власти", - сказал Тулянцев. По его словам, в этом году молдавская власть решила украсть у жителей страны центральную площадь Кишинева, с которой начинались все мероприятии, посвященную Дню Победы. "Украсть под руководством посла ЕС в Молдавии Яниса Мажейкса. Хотя непонятно, зачем ему нужно дискредитировать имидж Евросоюза таким способом", - отметил Тулянцев. Он также поделился впечатлениями после праздничных мероприятий, проходивших в честь Дня Победы в Кишиневе. "Атмосфера и настроение до сих пор на максимуме. Было очень душевно. И это действительно тот день, который объединяет общество, вне зависимости от каких-то политических взглядов", - подчеркнул он. В столице Молдавии прошел "Марш Победы", многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. В Кишиневе также состоялся автопробег "Победа. Одна на всех", в котором приняло участие свыше 600 автомобилей. По завершению заезда его участники развернули у мемориального комплекса в Кишиневе большую копию Знамени Победы, а также штандарты Украинских фронтов, освобождавших Молдавию от фашистов в годы войны. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность. На центральной площади Кишинева, как и планировалось, был разбит палаточный городок в честь Дня Европы.

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944953522.html

https://ria.ru/20240501/miting-1943336846.html

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944958765.html

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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, день победы — 2024