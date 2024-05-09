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В Молдавии прокомментировали массовый выход людей на 9 мая - РИА Новости, 09.05.2024
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16:51 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944979458.html
В Молдавии прокомментировали массовый выход людей на 9 мая
В Молдавии прокомментировали массовый выход людей на 9 мая - РИА Новости, 09.05.2024
В Молдавии прокомментировали массовый выход людей на 9 мая
Жители Молдавии массовым выходом на День Победы показали свое несогласие с властями, заявил РИА Новости руководитель общественного республиканского совета "За... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:51
2024-05-09T16:51
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
евросоюз
день победы — 2024
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КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Жители Молдавии массовым выходом на День Победы показали свое несогласие с властями, заявил РИА Новости руководитель общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. Ряд общественных организаций патриотической направленности также анонсировали свои акции в честь Дня Победы. "Молдавский народ через мероприятия, посвященные Дню Победы, высказал свое отношение к празднику, которые учредили власти – Дню Европы. Вышло сегодня столько народу, сколько никогда прежде не выходило. Это был, если хотите, протестный выход. То есть не только праздник, который все отмечают, но в этом году люди хотели таким образом показать свое отношение к нынешней власти", - сказал Тулянцев. По его словам, в этом году молдавская власть решила украсть у жителей страны центральную площадь Кишинева, с которой начинались все мероприятии, посвященную Дню Победы. "Украсть под руководством посла ЕС в Молдавии Яниса Мажейкса. Хотя непонятно, зачем ему нужно дискредитировать имидж Евросоюза таким способом", - отметил Тулянцев. Он также поделился впечатлениями после праздничных мероприятий, проходивших в честь Дня Победы в Кишиневе. "Атмосфера и настроение до сих пор на максимуме. Было очень душевно. И это действительно тот день, который объединяет общество, вне зависимости от каких-то политических взглядов", - подчеркнул он. В столице Молдавии прошел "Марш Победы", многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. В Кишиневе также состоялся автопробег "Победа. Одна на всех", в котором приняло участие свыше 600 автомобилей. По завершению заезда его участники развернули у мемориального комплекса в Кишиневе большую копию Знамени Победы, а также штандарты Украинских фронтов, освобождавших Молдавию от фашистов в годы войны. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность. На центральной площади Кишинева, как и планировалось, был разбит палаточный городок в честь Дня Европы.
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944953522.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, евросоюз, день победы — 2024
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Евросоюз, День Победы — 2024
В Молдавии прокомментировали массовый выход людей на 9 мая

Тулянцев: жители Молдавии выходом на День Победы показали несогласие с властями

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПразднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Жители Молдавии массовым выходом на День Победы показали свое несогласие с властями, заявил РИА Новости руководитель общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.
Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Президент Молдавии Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. Ряд общественных организаций патриотической направленности также анонсировали свои акции в честь Дня Победы.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В Молдавии заявили, что власти в День Победы ведут себя как провокаторы
Вчера, 15:08
"Молдавский народ через мероприятия, посвященные Дню Победы, высказал свое отношение к празднику, которые учредили власти – Дню Европы. Вышло сегодня столько народу, сколько никогда прежде не выходило. Это был, если хотите, протестный выход. То есть не только праздник, который все отмечают, но в этом году люди хотели таким образом показать свое отношение к нынешней власти", - сказал Тулянцев.
По его словам, в этом году молдавская власть решила украсть у жителей страны центральную площадь Кишинева, с которой начинались все мероприятии, посвященную Дню Победы.
«
"Украсть под руководством посла ЕС в Молдавии Яниса Мажейкса. Хотя непонятно, зачем ему нужно дискредитировать имидж Евросоюза таким способом", - отметил Тулянцев.
Он также поделился впечатлениями после праздничных мероприятий, проходивших в честь Дня Победы в Кишиневе. "Атмосфера и настроение до сих пор на максимуме. Было очень душевно. И это действительно тот день, который объединяет общество, вне зависимости от каких-то политических взглядов", - подчеркнул он.
Митинг в защиту Дня Победы у представительства ЕС в Молдове, организованный активистами патриотической организации Гайдуки
У представительства ЕС в Кишиневе прошел митинг в защиту Дня Победы
1 мая, 17:02
В столице Молдавии прошел "Марш Победы", многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. В Кишиневе также состоялся автопробег "Победа. Одна на всех", в котором приняло участие свыше 600 автомобилей. По завершению заезда его участники развернули у мемориального комплекса в Кишиневе большую копию Знамени Победы, а также штандарты Украинских фронтов, освобождавших Молдавию от фашистов в годы войны.
Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность. На центральной площади Кишинева, как и планировалось, был разбит палаточный городок в честь Дня Европы.
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор на съезде молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Шор назвал День Победы главным народным праздником в Молдавии
Вчера, 15:27
 
В миреМолдавияКишиневМайя СандуЕвросоюзДень Победы — 2024
 
 
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