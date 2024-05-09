Молдавия может вступить в ЕС до 2030 года, считает еврокомиссар
Еврокомиссар Хан: у Молдавии есть шанс вступить в Евросоюз до 2030 года
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Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что у Молдавии есть шанс вступить в Евросоюз до 2030 года, однако сейчас гораздо важнее начать процесс переговоров о евроинтеграции республики.
Еврокомиссар Хан прибыл в Кишинев, чтобы принять участие в праздновании Дня Европы.
"Конечно, Молдавия может стать членом ЕС до 2030 года… Кое-что уже сделано, но у меня есть полная уверенность в том, что мы скоро начнем переговоры, и дальше все будет возможно. Я не хочу спекулировать, но это может произойти в ближайшем будущем", - заявил Хан журналистам.
По словам еврокомиссара, работы предстоит еще очень много, но он видит "положительный тренд".
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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