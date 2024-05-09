Рейтинг@Mail.ru
Молдавия может вступить в ЕС до 2030 года, считает еврокомиссар - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944976716.html
Молдавия может вступить в ЕС до 2030 года, считает еврокомиссар
Молдавия может вступить в ЕС до 2030 года, считает еврокомиссар - РИА Новости, 09.05.2024
Молдавия может вступить в ЕС до 2030 года, считает еврокомиссар
Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что у Молдавии есть шанс вступить в Евросоюз до 2030 года, однако сейчас гораздо важнее начать процесс переговоров о... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:38
2024-05-09T16:38
в мире
молдавия
йоханнес хан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885122_0:94:2994:1778_1920x0_80_0_0_7ef6ef46cb6bcfd5a8af230111c58e17.jpg
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что у Молдавии есть шанс вступить в Евросоюз до 2030 года, однако сейчас гораздо важнее начать процесс переговоров о евроинтеграции республики. Еврокомиссар Хан прибыл в Кишинев, чтобы принять участие в праздновании Дня Европы. "Конечно, Молдавия может стать членом ЕС до 2030 года… Кое-что уже сделано, но у меня есть полная уверенность в том, что мы скоро начнем переговоры, и дальше все будет возможно. Я не хочу спекулировать, но это может произойти в ближайшем будущем", - заявил Хан журналистам. По словам еврокомиссара, работы предстоит еще очень много, но он видит "положительный тренд". Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240416/moldvaia-1940462623.html
https://ria.ru/20231230/moldaviya-1919112619.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885122_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_3e809ad1f43b6307095540a1058c64be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, йоханнес хан, евросоюз
В мире, Молдавия, Йоханнес Хан, Евросоюз
Молдавия может вступить в ЕС до 2030 года, считает еврокомиссар

Еврокомиссар Хан: у Молдавии есть шанс вступить в Евросоюз до 2030 года

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая - РИА Новости. Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что у Молдавии есть шанс вступить в Евросоюз до 2030 года, однако сейчас гораздо важнее начать процесс переговоров о евроинтеграции республики.
Еврокомиссар Хан прибыл в Кишинев, чтобы принять участие в праздновании Дня Европы.
Экс-глава Гагаузии Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Экс-глава Гагаузии отреагировала на одобрение референдума о ЕС в Молдавии
16 апреля, 21:07
"Конечно, Молдавия может стать членом ЕС до 2030 года… Кое-что уже сделано, но у меня есть полная уверенность в том, что мы скоро начнем переговоры, и дальше все будет возможно. Я не хочу спекулировать, но это может произойти в ближайшем будущем", - заявил Хан журналистам.
По словам еврокомиссара, работы предстоит еще очень много, но он видит "положительный тренд".
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Молдавия рассчитывает получить от ЕС 300 миллионов евро
30 декабря 2023, 12:40
 
В миреМолдавияЙоханнес ХанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала