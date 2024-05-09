https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944958765.html

Шор назвал День Победы главным народным праздником в Молдавии

Шор назвал День Победы главным народным праздником в Молдавии - РИА Новости, 09.05.2024

Шор назвал День Победы главным народным праздником в Молдавии

Молдавия еще раз доказала, что День Победы — главный народный праздник, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор, комментируя многотысячные марши Победы РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:27

2024-05-09T15:27

2024-05-09T15:27

в мире

молдавия

москва

гагаузия

илан шор

майя санду

игорь гросу

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944925030_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_718adfc3ec285626d028a09d81fcb511.jpg

КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Молдавия еще раз доказала, что День Победы — главный народный праздник, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор, комментируя многотысячные марши Победы в разных городах республики. Ранее Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Они также приняли участие в параде на Красной площади по приглашению президента России Владимира Путина. Гуцул сообщила также, что Вечный огонь на мемориале воинской славы в главном городе Гагаузской автономии Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы. Глава Гагаузии обратилась в видеообращении из Москвы к жителям региона, собравшимся на главной площади Комрата во время празднования Дня Победы, отметив, что они по праву могут называть себя наследниками Великой Победы. "Молдавия еще раз доказала, что День Победы — главный народный праздник. Десятки тысяч человек в Кишиневе, Оргееве, Бельцах, Тараклии и других городах сегодня прошли плечом к плечу и возложили цветы к мемориалам в память о защитниках Родины. В их честь весь день будут звучать знаменитые песни военных лет", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил участие в торжествах фронтовиков и тружеников тыла, а также большое количество молодежи. "Празднование 79-летия Великой Победы только началось. Весь этот день мы будем вспоминать о Великом Подвиге наших предков. В городах пройдут концерты и различные акции, будет работать полевая кухня", - пояснил Шор. В столице Молдавии во вторник прошел "Марш Победы", организованный по традиции координационным комитетом "Победа". К нему присоединились представители соцпартии и блока "Победа" без политической символики. Многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944956156.html

https://ria.ru/20240509/moldavia-1944951726.html

молдавия

москва

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, москва, гагаузия, илан шор, майя санду, игорь гросу, евросоюз, день победы, день победы — 2024