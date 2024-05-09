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Шор назвал День Победы главным народным праздником в Молдавии - РИА Новости, 09.05.2024
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15:27 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944958765.html
Шор назвал День Победы главным народным праздником в Молдавии
Шор назвал День Победы главным народным праздником в Молдавии - РИА Новости, 09.05.2024
Шор назвал День Победы главным народным праздником в Молдавии
Молдавия еще раз доказала, что День Победы — главный народный праздник, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор, комментируя многотысячные марши Победы РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:27
2024-05-09T15:27
в мире
молдавия
москва
гагаузия
илан шор
майя санду
игорь гросу
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Молдавия еще раз доказала, что День Победы — главный народный праздник, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор, комментируя многотысячные марши Победы в разных городах республики. Ранее Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Они также приняли участие в параде на Красной площади по приглашению президента России Владимира Путина. Гуцул сообщила также, что Вечный огонь на мемориале воинской славы в главном городе Гагаузской автономии Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы. Глава Гагаузии обратилась в видеообращении из Москвы к жителям региона, собравшимся на главной площади Комрата во время празднования Дня Победы, отметив, что они по праву могут называть себя наследниками Великой Победы. "Молдавия еще раз доказала, что День Победы — главный народный праздник. Десятки тысяч человек в Кишиневе, Оргееве, Бельцах, Тараклии и других городах сегодня прошли плечом к плечу и возложили цветы к мемориалам в память о защитниках Родины. В их честь весь день будут звучать знаменитые песни военных лет", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил участие в торжествах фронтовиков и тружеников тыла, а также большое количество молодежи. "Празднование 79-летия Великой Победы только началось. Весь этот день мы будем вспоминать о Великом Подвиге наших предков. В городах пройдут концерты и различные акции, будет работать полевая кухня", - пояснил Шор. В столице Молдавии во вторник прошел "Марш Победы", организованный по традиции координационным комитетом "Победа". К нему присоединились представители соцпартии и блока "Победа" без политической символики. Многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944956156.html
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в мире, молдавия, москва, гагаузия, илан шор, майя санду, игорь гросу, евросоюз, день победы, день победы — 2024
В мире, Молдавия, Москва, Гагаузия, Илан Шор, Майя Санду, Игорь Гросу, Евросоюз, День Победы, День Победы — 2024
Шор назвал День Победы главным народным праздником в Молдавии

Шор: Молдавия еще раз доказала, что День Победы стал главным народным праздником

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПразднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Молдавия еще раз доказала, что День Победы — главный народный праздник, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор, комментируя многотысячные марши Победы в разных городах республики.
Ранее Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Они также приняли участие в параде на Красной площади по приглашению президента России Владимира Путина. Гуцул сообщила также, что Вечный огонь на мемориале воинской славы в главном городе Гагаузской автономии Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы. Глава Гагаузии обратилась в видеообращении из Москвы к жителям региона, собравшимся на главной площади Комрата во время празднования Дня Победы, отметив, что они по праву могут называть себя наследниками Великой Победы.
Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов (слева на первом плане) и посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин (справа на первом плане) на церемонии возложения цветов к мемориалу Вечность в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Посол России в Молдавии возложил цветы к мемориалу "Вечность"
Вчера, 15:16
"Молдавия еще раз доказала, что День Победы — главный народный праздник. Десятки тысяч человек в Кишиневе, Оргееве, Бельцах, Тараклии и других городах сегодня прошли плечом к плечу и возложили цветы к мемориалам в память о защитниках Родины. В их честь весь день будут звучать знаменитые песни военных лет", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил участие в торжествах фронтовиков и тружеников тыла, а также большое количество молодежи. "Празднование 79-летия Великой Победы только началось. Весь этот день мы будем вспоминать о Великом Подвиге наших предков. В городах пройдут концерты и различные акции, будет работать полевая кухня", - пояснил Шор.
В столице Молдавии во вторник прошел "Марш Победы", организованный по традиции координационным комитетом "Победа". К нему присоединились представители соцпартии и блока "Победа" без политической символики. Многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.
Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.
Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Молдавская полиция не пустила автобус на марш в День Победы
Вчера, 15:02
 
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