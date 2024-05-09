Шор назвал День Победы главным народным праздником в Молдавии
Шор: Молдавия еще раз доказала, что День Победы стал главным народным праздником
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПразднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кишиневе
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Молдавия еще раз доказала, что День Победы — главный народный праздник, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор, комментируя многотысячные марши Победы в разных городах республики.
Ранее Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Они также приняли участие в параде на Красной площади по приглашению президента России Владимира Путина. Гуцул сообщила также, что Вечный огонь на мемориале воинской славы в главном городе Гагаузской автономии Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы. Глава Гагаузии обратилась в видеообращении из Москвы к жителям региона, собравшимся на главной площади Комрата во время празднования Дня Победы, отметив, что они по праву могут называть себя наследниками Великой Победы.
"Молдавия еще раз доказала, что День Победы — главный народный праздник. Десятки тысяч человек в Кишиневе, Оргееве, Бельцах, Тараклии и других городах сегодня прошли плечом к плечу и возложили цветы к мемориалам в память о защитниках Родины. В их честь весь день будут звучать знаменитые песни военных лет", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он отметил участие в торжествах фронтовиков и тружеников тыла, а также большое количество молодежи. "Празднование 79-летия Великой Победы только началось. Весь этот день мы будем вспоминать о Великом Подвиге наших предков. В городах пройдут концерты и различные акции, будет работать полевая кухня", - пояснил Шор.
В столице Молдавии во вторник прошел "Марш Победы", организованный по традиции координационным комитетом "Победа". К нему присоединились представители соцпартии и блока "Победа" без политической символики. Многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.
Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.