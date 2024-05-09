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Лидер молдавских коммунистов обвинил Санду в раскалывании общества - РИА Новости, 09.05.2024
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15:25 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944958356.html
Лидер молдавских коммунистов обвинил Санду в раскалывании общества
Лидер молдавских коммунистов обвинил Санду в раскалывании общества - РИА Новости, 09.05.2024
Лидер молдавских коммунистов обвинил Санду в раскалывании общества
Президент Молдавии Майя Санду раскалывает общество, заменяя День Победы Днем Европы, заявил РИА Новости лидер молдавских коммунистов, третий президент Молдавии... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:25
2024-05-09T15:25
в мире
молдавия
кишинев
афганистан
майя санду
владимир воронин
игорь гросу
евросоюз
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду раскалывает общество, заменяя День Победы Днем Европы, заявил РИА Новости лидер молдавских коммунистов, третий президент Молдавии Владимир Воронин. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители соцпартии и блока "Победа". "Президент Молдавии Майя Санду раскалывает общество, заменяя День Победы — "Днем Европы". Но большинство людей в Молдавии всегда будут считать этот день именно как День Победы", - сказал Воронин после возложения цветов к могилам советских солдат и Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Вместе с Ворониным возложил цветы и пятый президент Молдавии Игорь Додон. В столице Молдавии прошел "Марш Победы", многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944953522.html
https://ria.ru/20240506/moldaviya-1944153015.html
https://ria.ru/20240426/moldaviya-1942482194.html
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в мире, молдавия, кишинев, афганистан, майя санду, владимир воронин, игорь гросу, евросоюз, день победы
В мире, Молдавия, Кишинев, Афганистан, Майя Санду, Владимир Воронин, Игорь Гросу, Евросоюз, День Победы
Лидер молдавских коммунистов обвинил Санду в раскалывании общества

Воронин: Санду раскалывает общество, заменяя День Победы Днем Европы

© AP Photo / Andreea AlexandruМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду раскалывает общество, заменяя День Победы Днем Европы, заявил РИА Новости лидер молдавских коммунистов, третий президент Молдавии Владимир Воронин.
Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители соцпартии и блока "Победа".
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В Молдавии заявили, что власти в День Победы ведут себя как провокаторы
Вчера, 15:08
"Президент Молдавии Майя Санду раскалывает общество, заменяя День Победы — "Днем Европы". Но большинство людей в Молдавии всегда будут считать этот день именно как День Победы", - сказал Воронин после возложения цветов к могилам советских солдат и Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе.
Вместе с Ворониным возложил цветы и пятый президент Молдавии Игорь Додон.
Активист раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
6 мая, 14:53
В столице Молдавии прошел "Марш Победы", многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.
Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Молдавская оппозиция раскритиковала власти за идею отменить 9 Мая
26 апреля, 13:01
 
В миреМолдавияКишиневАфганистанМайя СандуВладимир ВоронинИгорь ГросуЕвросоюзДень Победы
 
 
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