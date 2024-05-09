https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944958356.html

Лидер молдавских коммунистов обвинил Санду в раскалывании общества

Лидер молдавских коммунистов обвинил Санду в раскалывании общества - РИА Новости, 09.05.2024

Лидер молдавских коммунистов обвинил Санду в раскалывании общества

Президент Молдавии Майя Санду раскалывает общество, заменяя День Победы Днем Европы, заявил РИА Новости лидер молдавских коммунистов, третий президент Молдавии... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:25

2024-05-09T15:25

2024-05-09T15:25

в мире

молдавия

кишинев

афганистан

майя санду

владимир воронин

игорь гросу

евросоюз

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду раскалывает общество, заменяя День Победы Днем Европы, заявил РИА Новости лидер молдавских коммунистов, третий президент Молдавии Владимир Воронин. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители соцпартии и блока "Победа". "Президент Молдавии Майя Санду раскалывает общество, заменяя День Победы — "Днем Европы". Но большинство людей в Молдавии всегда будут считать этот день именно как День Победы", - сказал Воронин после возложения цветов к могилам советских солдат и Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Вместе с Ворониным возложил цветы и пятый президент Молдавии Игорь Додон. В столице Молдавии прошел "Марш Победы", многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944953522.html

https://ria.ru/20240506/moldaviya-1944153015.html

https://ria.ru/20240426/moldaviya-1942482194.html

молдавия

кишинев

афганистан

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в мире, молдавия, кишинев, афганистан, майя санду, владимир воронин, игорь гросу, евросоюз, день победы