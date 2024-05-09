Лидер молдавских коммунистов обвинил Санду в раскалывании общества
Воронин: Санду раскалывает общество, заменяя День Победы Днем Европы
© AP Photo / Andreea AlexandruМайя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду раскалывает общество, заменяя День Победы Днем Европы, заявил РИА Новости лидер молдавских коммунистов, третий президент Молдавии Владимир Воронин.
Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители соцпартии и блока "Победа".
"Президент Молдавии Майя Санду раскалывает общество, заменяя День Победы — "Днем Европы". Но большинство людей в Молдавии всегда будут считать этот день именно как День Победы", - сказал Воронин после возложения цветов к могилам советских солдат и Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе.
Вместе с Ворониным возложил цветы и пятый президент Молдавии Игорь Додон.
В столице Молдавии прошел "Марш Победы", многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.
Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.