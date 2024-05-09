https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944956156.html

Посол России в Молдавии возложил цветы к мемориалу "Вечность"

Посол России в Молдавии возложил цветы к мемориалу "Вечность" - РИА Новости, 09.05.2024

Посол России в Молдавии возложил цветы к мемориалу "Вечность"

Посол России в Молдавии Олег Васнецов принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе в честь Дня Победы, сообщила... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:16

2024-05-09T15:16

2024-05-09T15:16

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе в честь Дня Победы, сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Telegram-канале. "Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, главами дипмиссий Беларуси и Казахстана, представителями общественно-политических кругов, соотечественниками принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечность" в знак памяти о бессмертном подвиге многонационального народа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. Уточняется, что в комментариях для прессы посол отметил важность совместных усилий по защите исторической правды. "Наследие Великой Победы имеет приоритетное значение, особенно на фоне непрекращающихся попыток переписать историю и девальвировать значение событий того времени", - поясняется в сообщении. В столице Молдавии во вторник прошел "Марш Победы", организованный по традиции координационным комитетом "Победа". К нему присоединились представители соцпартии и блока "Победа" без политической символики. Многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944879245.html

https://ria.ru/20240509/moldavia-1944951726.html

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