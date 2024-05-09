Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Молдавии возложил цветы к мемориалу "Вечность" - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944956156.html
Посол России в Молдавии возложил цветы к мемориалу "Вечность"
Посол России в Молдавии возложил цветы к мемориалу "Вечность" - РИА Новости, 09.05.2024
Посол России в Молдавии возложил цветы к мемориалу "Вечность"
Посол России в Молдавии Олег Васнецов принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе в честь Дня Победы, сообщила... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:16
2024-05-09T15:16
в мире
молдавия
россия
кишинев
евросоюз
день победы
день победы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944954980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99d73eba960d30e9bbfbd749591e857d.jpg
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе в честь Дня Победы, сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Telegram-канале. "Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, главами дипмиссий Беларуси и Казахстана, представителями общественно-политических кругов, соотечественниками принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечность" в знак памяти о бессмертном подвиге многонационального народа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. Уточняется, что в комментариях для прессы посол отметил важность совместных усилий по защите исторической правды. "Наследие Великой Победы имеет приоритетное значение, особенно на фоне непрекращающихся попыток переписать историю и девальвировать значение событий того времени", - поясняется в сообщении. В столице Молдавии во вторник прошел "Марш Победы", организованный по традиции координационным комитетом "Победа". К нему присоединились представители соцпартии и блока "Победа" без политической символики. Многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944879245.html
https://ria.ru/20240509/moldavia-1944951726.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944954980_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7804c6421bd4cba4da59383cda90e68e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, евросоюз, день победы, день победы — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Евросоюз, День Победы, День Победы — 2024
Посол России в Молдавии возложил цветы к мемориалу "Вечность"

Посол России Васнецов возложил цветы к мемориалу "Вечность" в Кишиневе

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПосол России в Республике Молдова Олег Васнецов (слева на первом плане) и посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин (справа на первом плане) на церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечность" в Кишиневе
Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов (слева на первом плане) и посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин (справа на первом плане) на церемонии возложения цветов к мемориалу Вечность в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов (слева на первом плане) и посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин (справа на первом плане) на церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечность" в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Васнецов принял участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе в честь Дня Победы, сообщила пресс-служба российской дипмиссии в Telegram-канале.
"Посол России в Республике Молдова Олег Васнецов вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, главами дипмиссий Беларуси и Казахстана, представителями общественно-политических кругов, соотечественниками принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Вечность" в знак памяти о бессмертном подвиге многонационального народа", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Марш Победы в Кишиневе
Несколько тысяч человек приняли участие в марше Победы в Кишиневе
Вчера, 10:15
Уточняется, что в комментариях для прессы посол отметил важность совместных усилий по защите исторической правды. "Наследие Великой Победы имеет приоритетное значение, особенно на фоне непрекращающихся попыток переписать историю и девальвировать значение событий того времени", - поясняется в сообщении.
В столице Молдавии во вторник прошел "Марш Победы", организованный по традиции координационным комитетом "Победа". К нему присоединились представители соцпартии и блока "Победа" без политической символики. Многотысячная колонна проходила по центральным улицам города. Шествие сопровождал духовой оркестр, который исполнял песни военных лет, участники акции несли цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Были и те, кто шел в форме солдат Красной Армии, многие участники держали национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандировали: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции были те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.
Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.
Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Молдавская полиция не пустила автобус на марш в День Победы
Вчера, 15:02
 
В миреМолдавияРоссияКишиневЕвросоюзДень ПобедыДень Победы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала