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В Молдавии заявили, что власти в День Победы ведут себя как провокаторы - РИА Новости, 09.05.2024
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15:08 09.05.2024 (обновлено: 15:27 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944953522.html
В Молдавии заявили, что власти в День Победы ведут себя как провокаторы
В Молдавии заявили, что власти в День Победы ведут себя как провокаторы - РИА Новости, 09.05.2024
В Молдавии заявили, что власти в День Победы ведут себя как провокаторы
Власти Молдавии ведут себя как провокаторы, когда пытаются противопоставить одну часть общества другой, проводя 9 мая одновременно с Днем Победы и День Европы,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:08
2024-05-09T15:27
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
игорь гросу
йоханнес хан
евросоюз
день победы
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Власти Молдавии ведут себя как провокаторы, когда пытаются противопоставить одну часть общества другой, проводя 9 мая одновременно с Днем Победы и День Европы, заявил РИА Новости секретарь парламентской комиссии по национальной безопасности и обороне Константин Старыш, представляющий оппозиционную партию коммунистов. Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители соцпартии и блока "Победа". "Попытка столкнуть два праздника, столкнуть лбами, попытка противопоставить одну часть общества другой – так ведут себя провокаторы, а не ответственные власти", - заявил Старыш. По его словам, для каждого нормального человека День Победы - это праздник. "Был побежден фашизм, закончилась огромная война, которая унесла миллионы жизней. В семье каждого есть кто-то, кто кто-то погиб или пострадал. Меня назвали в честь моего дяди, который погиб под Будапештом. Значение этого праздника и грандиозное, и персональное", - отметил он. В столице Молдавии стартовал "Марш Победы", многотысячная колонна проходит по центральным улицам города. Шествие сопровождает духовой оркестр, который исполняет песни военных лет, участники акции несут цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Есть и те, кто идет в форме солдат Красной Армии, многие участники держат национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции есть те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов. Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.
https://ria.ru/20240509/moldavia-1944951726.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду, игорь гросу, йоханнес хан, евросоюз, день победы, день победы — 2024
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Игорь Гросу, Йоханнес Хан, Евросоюз, День Победы, День Победы — 2024
В Молдавии заявили, что власти в День Победы ведут себя как провокаторы

Депутат Старыш: власти 9 мая сталкивают части общества друг с другом

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Власти Молдавии ведут себя как провокаторы, когда пытаются противопоставить одну часть общества другой, проводя 9 мая одновременно с Днем Победы и День Европы, заявил РИА Новости секретарь парламентской комиссии по национальной безопасности и обороне Константин Старыш, представляющий оппозиционную партию коммунистов.
Ранее миссия Евросоюза в Молдавии затребовала предоставить для празднования Дня Европы центральную площадь Кишинева 9 мая. Санду на своей странице в соцсетях призвала жителей страны присоединиться к этому празднику. При этом координационный комитет "Победа" заявил, что проведет 9 мая в Кишиневе традиционный марш Победы без политической символики. О своем намерении поддержать эту акцию ранее заявили представители соцпартии и блока "Победа".
Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Молдавская полиция не пустила автобус на марш в День Победы
Вчера, 15:02
"Попытка столкнуть два праздника, столкнуть лбами, попытка противопоставить одну часть общества другой – так ведут себя провокаторы, а не ответственные власти", - заявил Старыш.
По его словам, для каждого нормального человека День Победы - это праздник. "Был побежден фашизм, закончилась огромная война, которая унесла миллионы жизней. В семье каждого есть кто-то, кто кто-то погиб или пострадал. Меня назвали в честь моего дяди, который погиб под Будапештом. Значение этого праздника и грандиозное, и персональное", - отметил он.
В столице Молдавии стартовал "Марш Победы", многотысячная колонна проходит по центральным улицам города. Шествие сопровождает духовой оркестр, который исполняет песни военных лет, участники акции несут цветы, портреты своих родственников-фронтовиков. Есть и те, кто идет в форме солдат Красной Армии, многие участники держат национальные флаги и красные знамена. Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Манифестанты скандируют: "Ура!", "Победа!" Среди участников акции есть те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти запретили ее и за ее ношение предполагается штраф до 500 долларов.
Президент Молдавии Майя Санду вместе со спикером парламента и лидером правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорем Гросу и европейским комиссаром по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом приняла участие в церемонии возложения цветов на мемориальном комплексе "Вечность" в Кишиневе. Церемония прошла у памятника Скорбящей матери. Присутствовавшие почтили минутой молчания павших. Позже Санду вместе с Гросу и Ханом возложили цветы к памятным доскам павших в Великой Отечественной войне и к Вечному огню. На торжественной церемонии возложения цветов присутствовал также посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкис, члены правительства и общественность.
Вечный огонь на мемориале воинской славы в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
В Гагаузии обвинили Кишинев в попытке стереть память о подвиге предков
Вчера, 13:40
 
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