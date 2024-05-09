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Глава Гагаузии раскритиковала слова Санду о свободе СМИ
Глава Гагаузии раскритиковала слова Санду о свободе СМИ - РИА Новости, 09.05.2024
Глава Гагаузии раскритиковала слова Санду о свободе СМИ
Президент Молдавии Майя Санду соврала о свободе СМИ в республике, в стране существует цензура, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:48
2024-05-09T06:48
2024-05-09T06:48
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду соврала о свободе СМИ в республике, в стране существует цензура, заявила РИА Новости глава Гагаузии Евгения Гуцул. "Конечно. У нас было закрыто более 10 телеканалов, поэтому цензура есть", - сказала Гуцул, комментируя соответствующие слова Санду в интервью блогеру Юрию Дудю*. Она добавила, что у нее была возможность ознакомиться с интервью. "Это позор для президента страны. Ни на один вопрос она конкретно не ответила", - подчеркнула Гуцул.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944848541.html
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молдавия, гагаузия, россия, евгения гуцул, майя санду, в мире
Молдавия, Гагаузия, Россия, Евгения Гуцул, Майя Санду, В мире
Глава Гагаузии раскритиковала слова Санду о свободе СМИ
Глава Гагаузии Гуцул: Санду соврала о свободе СМИ, в стране существует цензура