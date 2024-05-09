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Гуцул и Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2024
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03:52 09.05.2024 (обновлено: 03:59 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944842504.html
Гуцул и Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Гуцул и Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2024
Гуцул и Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и молдавский оппозиционный политик Илан Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T03:52
2024-05-09T03:59
в мире
молдавия
берлин (город)
илан шор
евгения гуцул
день победы
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и молдавский оппозиционный политик Илан Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в преддверии Дня Победы. "Мы считаем себя и являемся потомками великих победителей, потому что Победа была одной большой, великой страны. Да, у нас было много разных народов, национальностей, но Победа была одна для всех. Сегодня, к сожалению, есть и в нашей стране (Молдавии - ред.) черствые люди, которые пытаются переписывать историю, но мы никогда не позволим этого сделать. Для меня лично это очень важный день, потому что оба моих деда дошли до Берлина. Я этим горжусь и буду всегда гордиться и передаю это моим детям", - сказал Шор журналистам после церемонии.Ранее Гуцул сообщала РИА Новости, что не исключает визит в Москву на парад Победы 9 мая, если получит приглашение. Накануне Дня Победы она прибыла в российскую столицу.
https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944841867.html
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Церемония передачи лампады с вечным огнем делегации из Молдавии
Церемония передачи лампады с вечным огнем делегации из Молдавии.
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в мире, молдавия, берлин (город), илан шор, евгения гуцул, день победы, москва
В мире, Молдавия, Берлин (город), Илан Шор, Евгения Гуцул, День Победы, Москва
Гуцул и Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Гуцул и Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и молдавский оппозиционный политик Илан Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в преддверии Дня Победы.
"Мы считаем себя и являемся потомками великих победителей, потому что Победа была одной большой, великой страны. Да, у нас было много разных народов, национальностей, но Победа была одна для всех. Сегодня, к сожалению, есть и в нашей стране (Молдавии - ред.) черствые люди, которые пытаются переписывать историю, но мы никогда не позволим этого сделать. Для меня лично это очень важный день, потому что оба моих деда дошли до Берлина. Я этим горжусь и буду всегда гордиться и передаю это моим детям", - сказал Шор журналистам после церемонии.
Ранее Гуцул сообщала РИА Новости, что не исключает визит в Москву на парад Победы 9 мая, если получит приглашение. Накануне Дня Победы она прибыла в российскую столицу.
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В миреМолдавияБерлин (город)Илан ШорЕвгения ГуцулДень ПобедыМосква
 
 
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