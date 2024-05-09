https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944842504.html

Гуцул и Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Гуцул и Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2024

Гуцул и Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и молдавский оппозиционный политик Илан Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:52

2024-05-09T03:52

2024-05-09T03:59

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и молдавский оппозиционный политик Илан Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония прошла в преддверии Дня Победы. "Мы считаем себя и являемся потомками великих победителей, потому что Победа была одной большой, великой страны. Да, у нас было много разных народов, национальностей, но Победа была одна для всех. Сегодня, к сожалению, есть и в нашей стране (Молдавии - ред.) черствые люди, которые пытаются переписывать историю, но мы никогда не позволим этого сделать. Для меня лично это очень важный день, потому что оба моих деда дошли до Берлина. Я этим горжусь и буду всегда гордиться и передаю это моим детям", - сказал Шор журналистам после церемонии.Ранее Гуцул сообщала РИА Новости, что не исключает визит в Москву на парад Победы 9 мая, если получит приглашение. Накануне Дня Победы она прибыла в российскую столицу.

https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944841867.html

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Церемония передачи лампады с вечным огнем делегации из Молдавии Церемония передачи лампады с вечным огнем делегации из Молдавии. 2024-05-09T03:52 true PT1M21S

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в мире, молдавия, берлин (город), илан шор, евгения гуцул, день победы, москва