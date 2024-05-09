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В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы - РИА Новости, 09.05.2024
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03:49 09.05.2024 (обновлено: 03:58 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944842358.html
В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы
В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы - РИА Новости, 09.05.2024
В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы
Частицу Вечного огня, взятую у Могилы Неизвестного солдата в Москве, привезут в Молдавию, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T03:49
2024-05-09T03:58
в мире
молдавия
москва
илан шор
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Частицу Вечного огня, взятую у Могилы Неизвестного солдата в Москве, привезут в Молдавию, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор. "Сегодня великий день. Потому что сегодня мы вместе с моими коллегами присутствовали на для нас очень морально важном мероприятии. Мы сегодня везем частичку огня в нашу родную Молдову. Мы ее передадим абсолютно в каждый регион, где будет проводиться шествие и чествование в поддержку Дня Победы", — сказал Шор после церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 — удостоены звания "Герой Советского Союза".
https://ria.ru/20240508/svechi-1944824789.html
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Церемония передачи лампады с вечным огнем делегации из Молдавии
Церемония передачи лампады с вечным огнем делегации из Молдавии.
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в мире, молдавия, москва, илан шор, день победы, день победы — 2024
В мире, Молдавия, Москва, Илан Шор, День Победы, День Победы — 2024
В Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы

Шор: в Молдавию привезут частицу Вечного огня из Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Частицу Вечного огня, взятую у Могилы Неизвестного солдата в Москве, привезут в Молдавию, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
"Сегодня великий день. Потому что сегодня мы вместе с моими коллегами присутствовали на для нас очень морально важном мероприятии. Мы сегодня везем частичку огня в нашу родную Молдову. Мы ее передадим абсолютно в каждый регион, где будет проводиться шествие и чествование в поддержку Дня Победы", — сказал Шор после церемонии возложения цветов у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.
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Вчера, 22:36
Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 — удостоены звания "Герой Советского Союза".
 
В миреМолдавияМоскваИлан ШорДень ПобедыДень Победы — 2024
 
 
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