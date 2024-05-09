https://ria.ru/20240509/moldavia-1945028997.html

В Молдавии более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах

В Молдавии более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах - РИА Новости, 10.05.2024

В Молдавии более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах

В Молдавии более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах в честь Дня Победы, сообщила пресс-служба оппозиционного блока "Победа" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-09T22:33

2024-05-09T22:33

2024-05-10T00:04

в мире

молдавия

кишинев

афганистан

день победы

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КИШИНЕВ, 9 мая — РИА Новости. В Молдавии более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах в честь Дня Победы, сообщила пресс-служба оппозиционного блока "Победа" в Telegram-канале."Более 50 тысяч человек приняли участие в памятных маршах, организованных нашим блоком "Победа". Возложили цветы к памятникам и мемориалам, почтили память павших минутой молчания. Наша сила — в единстве", — говорится в посте.Отмечается, что для жителей и гостей Кишинева организовали бесплатный транспорт, чтобы каждый мог добраться до центра столицы и присоединиться к торжественной колонне. "Мы шли по улицам и чувствовали поддержку людей, которые активно принимали участие в празднике, многие пришли целыми семьями — с пожилыми родителями и детьми. Много молодежи, которой мы можем гордиться, — ребята вселяют уверенность, что День Победы останется светлым праздником в памяти поколений", — рассказали в пресс-службе блока.Кроме того, представители блока "Победа" сообщили, что сумели организовать ко Дню Победы доставку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. С его помощью зажгли огонь на мемориалах воинской славы в Огреете и Комрате, его частицы также передали участникам маршей в других городах.В четверг в Кишиневе состоялся многотысячный марш Победы, колонна прошла по центральным улицам города. Шествие проводят в республике несколько лет. В этом году к нему присоединились депутаты от партии "Шор" (в 2023-м местные власти объявили ее неконституционной), которые недавно вошли в политический блок "Победа". При этом партийной символики на мероприятии не было — таково было одно из условий организаторов.Участники акции несли цветы, своих родственников-фронтовиков. Многие держали в руках национальные флаги и красные знамена, были и те, кто надел георгиевские ленты, несмотря на то, что власти страны запретили их, а за ношение полагается штраф до 500 долларов.Марш возглавили представители национального комитета "Победа", Союза офицеров и Союза ветеранов войны в Афганистане. Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались в составе Красной армии в годы Великой Отечественной войны, из них 250 тысяч человек получили награды, 19 — удостоены звания "Герой Советского Союза".

https://ria.ru/20240509/kishinev-1944974288.html

https://ria.ru/20240509/moldaviya-1944979458.html

молдавия

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афганистан

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в мире, молдавия, кишинев, афганистан, день победы