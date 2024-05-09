https://ria.ru/20240509/moldavia-1944951726.html

Молдавская полиция не пустила автобус на марш в День Победы

Молдавская полиция не пустила автобус на марш в День Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Молдавская полиция не пустила автобус на марш в День Победы

Молдавская полиция утром остановила на въезде в Комрат, главный город Гагаузской автономии, автобус из города Леова с людьми, которые направлялись на марш в... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:02

2024-05-09T15:02

2024-05-09T15:16

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КИШИНЕВ, 9 мая – РИА Новости. Молдавская полиция утром остановила на въезде в Комрат, главный город Гагаузской автономии, автобус из города Леова с людьми, которые направлялись на марш в честь Дня Победы, сообщают молдавские СМИ. Во вторник глава Гагаузии Евгения Гуцул и молдавский оппозиционный политик Илан Шор возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Они также приняли участие в параде на Красной площади по приглашению президента России Владимира Путина. Гуцул сообщила также, что Вечный огонь на мемориале воинской славы в главном городе Гагаузской автономии Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы. Глава Гагаузии обратилась в видеообращении из Москвы к жителям региона, собравшимся на главной площади Комрата во время празднования Дня Победы, отметив, что они по праву могут называть себя наследниками Великой Победы. "Полиция остановила автобус, на котором жители Леова ехали в Комрат, чтобы принять участие в шествии по случаю Дня Победы. По требованию правоохранительных органов более 40 человек высадили на окраине Комрата, а транспорт арестовали", - сообщили в Telegram-канале телеканала "Первый в Молдове", приложив видеозапись со свидетельствами очевидцев. По словам одной из них, пассажиров высадили на трассе, в итоге десятки людей, среди которых люди преклонного возраста и дети, добирались пешком до Комрата, чтобы отдать дань памяти павшим. Полиция пока не дала разъяснений произошедшему. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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