https://ria.ru/20240509/medvedev-1944924199.html

Запад взрастил Гитлера, чтобы с его помощью сдержать СССР, заявил Медведев

Запад взрастил Гитлера, чтобы с его помощью сдержать СССР, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024

Запад взрастил Гитлера, чтобы с его помощью сдержать СССР, заявил Медведев

Запад специально и тщательно "выращивал" германский нацизм, чтобы с его помощью сдержать Советскую Россию и не допустить распространения в мире идеи всеобщего... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:59

2024-05-09T12:59

2024-05-09T12:59

в мире

германия

сша

россия

дмитрий медведев

адольф гитлер

единая россия

советская россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Запад специально и тщательно "выращивал" германский нацизм, чтобы с его помощью сдержать Советскую Россию и не допустить распространения в мире идеи всеобщего единения рабочего класса и провозглашенного большевиками права наций на самоопределение – лозунгов, которые угрожали благополучию западных элит и их колониальной политике, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. После поражения в Первой мировой войне по итогам Версальского договора 1919 года на Германию было наложено множество серьезных ограничений, и Третий рейх никогда бы не смог перевооружить свою армию без опоры на тесное сотрудничество с внешними силами, отметил Медведев в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI" . Статья была опубликована на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия". "Реваншистские и иные ультрарадикальные настроения, идеи формирования "нового мирового порядка" во главе с арийской расой сами по себе денег не приносят и без финансовой подпитки так и остаются словами. Деньги же на реализацию своих планов "арийцы" получили именно от англосаксов", - написал Медведев. Мотивы англосаксов "Зачем "благодетелям" понадобились эти траты? Мотивы долго искать не надо. Сто лет назад все усилия западных стран были направлены на то, чтобы нейтрализовать "красную угрозу", исходившую от Советской России. И они искренне верили, что Германия по праву может стать бастионом Запада против большевизма", - отметил зампред Совбеза. По словам Медведева, в прежние времена в глобальном соперничестве основополагающую роль играл военно-политический фактор, но после 1917 года "лозунги стали не менее опасным оружием". "Идея всемирного единения рабочего класса, провозглашенное большевиками право наций на самоопределение – все это находило в других странах горячий отклик, обретало целые когорты последователей. В этом просматривался прямой риск как для внутриполитической ситуации в государствах Европы, так и для сложившейся практики эксплуатации заморских территорий. Чтобы воспрепятствовать этим процессам, для начала нужно было завоевать германский плацдарм – экономический, политический, стратегический и идейный. Даже после поражения в войне эта страна сохранила свой промышленный потенциал и человеческий капитал. А в будущем могла существенно влиять на баланс сил в глобальном масштабе", - пояснил Медведев. Англосаксонские элиты поставили перед собой задачу всеми правдами и неправдами не допустить укрепления отношений между Москвой и Берлином, натравить Германию на созданный в конце 1922 года СССР, добавил он. "США и Великобритании с их планами мирового господства (а вовсе не мира и спокойствия в Евразии) было невыгодно, более того – смертельно опасно сближение и сотрудничество Веймарской республики и Советской России. В этом случае англосаксы утратили бы ключевые позиции в зонах своих интересов", - подчеркнул Медведев. На Адольфа Гитлера англосаксы "возлагали особую, едва ли не последнюю надежду": он должен был стать инструментом для разрушения формируемого союза двух государств и уничтожения внутренних идеологических врагов – немецких коммунистов, отметил зампред Совбеза. "На эту роль будущий фюрер подходил очень неплохо. Действовал он вопреки идеям основателей немецкой геополитической классики и военной стратегии, которые называли главным противником Германии страны "морской цивилизации" и на опыте Первой мировой убедились в правильности совета "железного канцлера" Отто фон Бисмарка "никогда не воевать с Россией", - добавил Медведев. "Кроме того, политику ремилитаризации и поддержки фашизма Британия и Америка рассматривали не только как важный фактор для сдерживания Советской России, но и как отличный инструмент для обуздания геополитических устремлений Франции, которая по итогам Версальского мира стала единоличным военно-политическим лидером на континенте", - пояснил Медведев. "Разделение труда" между лондоном и вашингтоном В процессе взращивания нацистских сил в Германии между Британией и США существовало своеобразное разделение труда, отметил зампред Совбеза. "Лондон в значительной степени сосредоточился на политико-дипломатической подпитке Третьего рейха. Делал все, чтобы вывести в лидеры НСДАП, насчитывавшую в 1928 году лишь 100 тысяч членов. Для сравнения: так не любимая властями компартия Германии осенью 1923 года имела в своих рядах порядка 400 тысяч человек", - отметил Медведев. По его словам, "важной целью для англосаксов было также обеспечить агрессивным политическим маргиналам право на легитимной основе наращивать свою военную мощь". "Переговоры "на базе признания равноправия Германии в вооружениях" (нацистская верхушка даже не ожидала такой подобострастной прыти) начались в 1934 году, и в СССР о них, кстати, прекрасно знали из донесений советского полпредства в Лондоне. Одним из средств для этого стало заключение англо-германского морского соглашения 1935 года, которое уравняло кригсмарине по тоннажу с французским и итальянским флотом, то есть впервые зафиксировало на бумаге равенство между державами-победительницами и проигравшей Германией", - добавил Медведев. Британские и американские банки финансировали развитие оборонной промышленности гитлеровской Германии, а дипломатия Лондона, заручившись поддержкой со стороны Франции, всячески поощряла движение Гитлера на восток, подчеркнул он. "Вашингтон при этом успешно задействовал свое главное орудие – деньги. Которые, как известно, "не пахнут". Пользуясь тем, что после поражения в войне экономика Германии хоть и была в уязвимом состоянии, но обладала серьезными ресурсами, Америка рассматривала эту страну как сферу недорогих, но весьма перспективных инвестиций для своих крупных компаний", - отметил Медведев. "Таким образом США удавалось расширить рынки сбыта, избежать кризиса перепроизводства, смягчить последствия Великой депрессии 1929–1932 годов. Ничего нового в этом не было – типично американская схема business as usual", - написал он. Кредитный "крючок" для берлина По словам Медведева, англосаксы "в результате Германию подсадили на крючок кредитов", и англо-американский капитал занял значительный сектор в германской экономике. А Банк Англии выполнял роль учреждения, "под гарантии которого крупные экономические операторы Великобритании снабжали Германию в кредит медью, алюминием, никелем и другим сырьем, необходимым для военной промышленности". После закрепления нацистов у власти ничего не изменилось, добавил Медведев. "Напротив, американцы продолжили предоставление своим дочерним компаниям в Германии, то есть Гитлеру, новейших по тем временам технологий, без которых невозможно было бы развязать большую войну, столь необходимую США для обеспечения по ее итогам господства над миром. Это касается прежде всего химической промышленности, тяжелого и транспортного машиностроения и других ключевых отраслей немецкой экономики", - отметил зампред Совбеза. К середине 1930 х годов американские корпорации активно действовали на территории Германии, обзаведясь в этой стране более чем 60 филиалами. Американский капитал контролировал около 300 германских компаний, подчеркнул Медведев. "Даже в системе концлагерей использовалась американская счетно-вычислительная техника IBM, о чем сегодня очень не любят вспоминать рафинированные айтишники из Силиконовой долины", - подчеркнул он. "В целом за короткий срок Германия получила все, чтобы иметь возможность вести "войну моторов". Это позволило Гитлеру буквально за несколько лет увеличить численность немецкой армии в 42 раза, снабдив ее самым современным оружием", - резюмировал Медведев.

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944907891.html

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944910206.html

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944909653.html

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944912808.html

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944921873.html

германия

сша

россия

ссср

европа

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сша, россия, дмитрий медведев, адольф гитлер, единая россия, советская россия, ссср, европа, великобритания, совет безопасности рф