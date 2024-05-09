https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917722.html
Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа
Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа - РИА Новости, 09.05.2024
Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:40
2024-05-09T12:40
2024-05-09T12:40
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны от английских и американских компаний, которые в прошлом зарабатывали на сотрудничестве с нацистами. В своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета безопасности и партии "Единая Россия", Медведев написал, что спустя восемь десятилетий физически невозможно привлечь к ответственности всех, кто приложил руку к возвышению нацизма. "Но есть веские резоны для того, чтобы провести вдумчивые расчеты: сколько заработала конкретная английская или американская компания (ряд из которых безбедно существует до сих пор) на многолетнем сотрудничестве с нацистами. Перевести эти суммы в эквивалент сегодняшних – и выставить "наци-коммерсантам" репарационные претензии за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., невозможный без англосаксонского пособничества гитлеризму в межвоенный период", - написал Медведев. Он подчеркнул, что главное – предать максимальной огласке "самые позорные страницы истории коллективного Запада и его отношений с гитлеровским нацизмом".
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917490.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, запад
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совет Безопасности РФ, Запад
Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа
Медведев предложил потребовать репарации от компаний, зарабатывавших на нацистах
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны от английских и американских компаний, которые в прошлом зарабатывали на сотрудничестве с нацистами.
В своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета безопасности и партии "Единая Россия", Медведев написал, что спустя восемь десятилетий физически невозможно привлечь к ответственности всех, кто приложил руку к возвышению нацизма.
"Но есть веские резоны для того, чтобы провести вдумчивые расчеты: сколько заработала конкретная английская или американская компания (ряд из которых безбедно существует до сих пор) на многолетнем сотрудничестве с нацистами. Перевести эти суммы в эквивалент сегодняшних – и выставить "наци-коммерсантам" репарационные претензии за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., невозможный без англосаксонского пособничества гитлеризму в межвоенный период", - написал Медведев.
Он подчеркнул, что главное – предать максимальной огласке "самые позорные страницы истории коллективного Запада и его отношений с гитлеровским нацизмом".