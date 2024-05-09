https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917722.html

Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа

Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа - РИА Новости, 09.05.2024

Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа

Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:40

2024-05-09T12:40

2024-05-09T12:40

россия

дмитрий медведев

единая россия

совет безопасности рф

запад

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил потребовать репарации за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны от английских и американских компаний, которые в прошлом зарабатывали на сотрудничестве с нацистами. В своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета безопасности и партии "Единая Россия", Медведев написал, что спустя восемь десятилетий физически невозможно привлечь к ответственности всех, кто приложил руку к возвышению нацизма. "Но есть веские резоны для того, чтобы провести вдумчивые расчеты: сколько заработала конкретная английская или американская компания (ряд из которых безбедно существует до сих пор) на многолетнем сотрудничестве с нацистами. Перевести эти суммы в эквивалент сегодняшних – и выставить "наци-коммерсантам" репарационные претензии за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., невозможный без англосаксонского пособничества гитлеризму в межвоенный период", - написал Медведев. Он подчеркнул, что главное – предать максимальной огласке "самые позорные страницы истории коллективного Запада и его отношений с гитлеровским нацизмом".

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944917490.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, запад