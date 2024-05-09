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Медведев назвал целью новых нацистов "стереть с карты Россию" - РИА Новости, 09.05.2024
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12:30 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944914767.html
Медведев назвал целью новых нацистов "стереть с карты Россию"
Медведев назвал целью новых нацистов "стереть с карты Россию" - РИА Новости, 09.05.2024
Медведев назвал целью новых нацистов "стереть с карты Россию"
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает целью новых нацистов "стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям", забыв о... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:30
2024-05-09T12:30
россия
дмитрий медведев
единая россия
совет безопасности рф
запад
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает целью новых нацистов "стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям", забыв о международном праве. "Наши бывшие союзники времен Второй мировой с энтузиазмом подкармливают, пичкают оружием и науськивают новых нацистов, цель которых – стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям, забыв о постулатах международного права", - написал Медведев в статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, запад
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совет Безопасности РФ, Запад
Медведев назвал целью новых нацистов "стереть с карты Россию"

Медведев: неонацисты хотят заставить мир жить по бандитским понятиям

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает целью новых нацистов "стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям", забыв о международном праве.
"Наши бывшие союзники времен Второй мировой с энтузиазмом подкармливают, пичкают оружием и науськивают новых нацистов, цель которых – стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям, забыв о постулатах международного права", - написал Медведев в статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Россия видит свою миссию в уничтожении фашизма, заявил Медведев
Вчера, 12:26
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияСовет Безопасности РФЗапад
 
 
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