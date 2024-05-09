https://ria.ru/20240509/medvedev-1944914767.html

Медведев назвал целью новых нацистов "стереть с карты Россию"

Медведев назвал целью новых нацистов "стереть с карты Россию" - РИА Новости, 09.05.2024

Медведев назвал целью новых нацистов "стереть с карты Россию"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает целью новых нацистов "стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям", забыв о... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:30

2024-05-09T12:30

2024-05-09T12:30

россия

дмитрий медведев

единая россия

совет безопасности рф

запад

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает целью новых нацистов "стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям", забыв о международном праве. "Наши бывшие союзники времен Второй мировой с энтузиазмом подкармливают, пичкают оружием и науськивают новых нацистов, цель которых – стереть с карты Россию, а весь мир заставить жить по бандитским понятиям, забыв о постулатах международного права", - написал Медведев в статье, опубликованной на сайтах Совета безопасности РФ и партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944913498.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф, запад