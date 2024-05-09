https://ria.ru/20240509/medvedev-1944911583.html

Медведев раскрыл, что будет означать окончание СВО и денацификации Украины

Медведев раскрыл, что будет означать окончание СВО и денацификации Украины - РИА Новости, 09.05.2024

Медведев раскрыл, что будет означать окончание СВО и денацификации Украины

Завершение СВО и денацификация Украины - это лишь первый шаг на пути к новой архитектуре международных отношений, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:20

2024-05-09T12:20

2024-05-09T12:20

россия

украина

дмитрий медведев

единая россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Завершение СВО и денацификация Украины - это лишь первый шаг на пути к новой архитектуре международных отношений, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Завершение специальной военной операции, денацификация выморочной территории под названием "государство Украина" – лишь первый, но очень важный шаг на долгом и трудном пути к новой архитектуре международных отношений. К созданию глобальных инструментов, которые позволят обеспечить безопасность на планете, стабильное развитие всех государств и благополучие миллиардов людей", - написал он в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20240509/medvedev-1944910206.html

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россия, украина, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф