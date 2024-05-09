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Медведев раскрыл, что будет означать окончание СВО и денацификации Украины - РИА Новости, 09.05.2024
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12:20 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944911583.html
Медведев раскрыл, что будет означать окончание СВО и денацификации Украины
Медведев раскрыл, что будет означать окончание СВО и денацификации Украины - РИА Новости, 09.05.2024
Медведев раскрыл, что будет означать окончание СВО и денацификации Украины
Завершение СВО и денацификация Украины - это лишь первый шаг на пути к новой архитектуре международных отношений, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:20
2024-05-09T12:20
россия
украина
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Завершение СВО и денацификация Украины - это лишь первый шаг на пути к новой архитектуре международных отношений, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Завершение специальной военной операции, денацификация выморочной территории под названием "государство Украина" – лишь первый, но очень важный шаг на долгом и трудном пути к новой архитектуре международных отношений. К созданию глобальных инструментов, которые позволят обеспечить безопасность на планете, стабильное развитие всех государств и благополучие миллиардов людей", - написал он в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия".
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944910206.html
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россия, украина, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совет Безопасности РФ
Медведев раскрыл, что будет означать окончание СВО и денацификации Украины

Медведев прокомментировал завершение СВО и денацификации Украины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании программной комиссии партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Завершение СВО и денацификация Украины - это лишь первый шаг на пути к новой архитектуре международных отношений, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Завершение специальной военной операции, денацификация выморочной территории под названием "государство Украина" – лишь первый, но очень важный шаг на долгом и трудном пути к новой архитектуре международных отношений. К созданию глобальных инструментов, которые позволят обеспечить безопасность на планете, стабильное развитие всех государств и благополучие миллиардов людей", - написал он в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Вчера, 12:16
 
РоссияУкраинаДмитрий МедведевЕдиная РоссияСовет Безопасности РФ
 
 
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