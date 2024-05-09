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Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев
Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024
Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев
Иллюзии по поводу мнимых союзников РФ исчезли окончательно, повторять ошибки прошлого мы не имеем права, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:08
2024-05-09T12:08
2024-05-09T12:08
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Иллюзии по поводу мнимых союзников РФ исчезли окончательно, повторять ошибки прошлого мы не имеем права, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Ошибок и заблуждений прошлого мы повторять не имеем права. Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно. Цену их словам и лживым заверениям мы теперь знаем хорошо", - написал он в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совет Безопасности РФ
Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев
Медведев: иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно