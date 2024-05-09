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Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024
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12:08 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944907891.html
Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев
Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024
Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев
Иллюзии по поводу мнимых союзников РФ исчезли окончательно, повторять ошибки прошлого мы не имеем права, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:08
2024-05-09T12:08
россия
дмитрий медведев
единая россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Иллюзии по поводу мнимых союзников РФ исчезли окончательно, повторять ошибки прошлого мы не имеем права, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Ошибок и заблуждений прошлого мы повторять не имеем права. Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно. Цену их словам и лживым заверениям мы теперь знаем хорошо", - написал он в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия".
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россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Совет Безопасности РФ
Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев

Медведев: иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Иллюзии по поводу мнимых союзников РФ исчезли окончательно, повторять ошибки прошлого мы не имеем права, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Ошибок и заблуждений прошлого мы повторять не имеем права. Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно. Цену их словам и лживым заверениям мы теперь знаем хорошо", - написал он в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
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