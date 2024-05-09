https://ria.ru/20240509/medvedev-1944907891.html

Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев

Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев - РИА Новости, 09.05.2024

Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно, заявил Медведев

Иллюзии по поводу мнимых союзников РФ исчезли окончательно, повторять ошибки прошлого мы не имеем права, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:08

2024-05-09T12:08

2024-05-09T12:08

россия

дмитрий медведев

единая россия

совет безопасности рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Иллюзии по поводу мнимых союзников РФ исчезли окончательно, повторять ошибки прошлого мы не имеем права, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Ошибок и заблуждений прошлого мы повторять не имеем права. Иллюзии по поводу мнимых союзников исчезли окончательно. Цену их словам и лживым заверениям мы теперь знаем хорошо", - написал он в своей статье "Как англосаксы продвигали фашизм в XX веке и реанимировали его в XXI", опубликованной на сайтах Совета Безопасности РФ и партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20240218/posledstviya-1928073358.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия, совет безопасности рф