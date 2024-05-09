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Медведев поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
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09:29 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/medvedev-1944867991.html
Медведев поздравил россиян с Днем Победы
Медведев поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024
Медведев поздравил россиян с Днем Победы
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав в своем Telegram-канале видеозапись с трофейной военной... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:29
2024-05-09T09:29
россия
москва
дмитрий медведев
общество
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав в своем Telegram-канале видеозапись с трофейной военной техникой и архивными кадрами. В опубликованном видео - кадры с Поклонной горы, где сейчас представлены захваченные в зоне спецоперации танки зарубежного производства, а также архивные записи с парада Победы 1945 года, на которых советские бойцы бросают фашистские знамена к стенам мавзолея. Зампред Совбеза сопроводил видео подписью: "С Днём Великой Победы!". Выставка с захваченной в зоне проведения СВО трофейной техникой открыта на Поклонной горе в Москве. В экспозиции представлены американские танк Abrams и БМП Bradley, немецкие танк Leopard и БМП Marder и другие зарубежные образцы, в том числе производства Великобритании, Чехии, Франции и Финляндии.
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россия, москва, дмитрий медведев, общество, день победы — 2024
Россия, Москва, Дмитрий Медведев, Общество, День Победы — 2024
Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Медведев поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав кадры с трофейной техникой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав в своем Telegram-канале видеозапись с трофейной военной техникой и архивными кадрами.
В опубликованном видео - кадры с Поклонной горы, где сейчас представлены захваченные в зоне спецоперации танки зарубежного производства, а также архивные записи с парада Победы 1945 года, на которых советские бойцы бросают фашистские знамена к стенам мавзолея.
Зампред Совбеза сопроводил видео подписью: "С Днём Великой Победы!".
Выставка с захваченной в зоне проведения СВО трофейной техникой открыта на Поклонной горе в Москве. В экспозиции представлены американские танк Abrams и БМП Bradley, немецкие танк Leopard и БМП Marder и другие зарубежные образцы, в том числе производства Великобритании, Чехии, Франции и Финляндии.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
00:18
 
РоссияМоскваДмитрий МедведевОбществоДень Победы — 2024
 
 
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