https://ria.ru/20240509/medvedev-1944867991.html

Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Медведев поздравил россиян с Днем Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав в своем Telegram-канале видеозапись с трофейной военной... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:29

2024-05-09T09:29

2024-05-09T09:29

россия

москва

дмитрий медведев

общество

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы, опубликовав в своем Telegram-канале видеозапись с трофейной военной техникой и архивными кадрами. В опубликованном видео - кадры с Поклонной горы, где сейчас представлены захваченные в зоне спецоперации танки зарубежного производства, а также архивные записи с парада Победы 1945 года, на которых советские бойцы бросают фашистские знамена к стенам мавзолея. Зампред Совбеза сопроводил видео подписью: "С Днём Великой Победы!". Выставка с захваченной в зоне проведения СВО трофейной техникой открыта на Поклонной горе в Москве. В экспозиции представлены американские танк Abrams и БМП Bradley, немецкие танк Leopard и БМП Marder и другие зарубежные образцы, в том числе производства Великобритании, Чехии, Франции и Финляндии.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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россия, москва, дмитрий медведев, общество, день победы — 2024