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День Победы нельзя отнять у украинского народа, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.05.2024
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15:16 09.05.2024 (обновлено: 19:41 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/medvedchuk-1944956332.html
День Победы нельзя отнять у украинского народа, заявил Медведчук
День Победы нельзя отнять у украинского народа, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.05.2024
День Победы нельзя отнять у украинского народа, заявил Медведчук
День Победы невозможно отнять у украинского народа, он остался в его сознании и культурном коде, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:16
2024-05-09T19:41
украина
виктор медведчук
в мире
день победы — 2024
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. День Победы невозможно отнять у украинского народа, он остался в его сознании и культурном коде, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения."Сегодня украинский народ нуждается в освобождении от преступного режима Зеленского, который продал его интересы западным кукловодам. И это освобождение на украинскую землю обязательно придет. День Победы у народа не отнять, он остался в сознании, в памяти, в культурном коде потомков победителей", — уверен политик. По его мнению, сегодня как никогда можно оценить величие народного подвига, избавившего мир от нацизма, потому что нацизм получает новое возрождение и снова становится реальной угрозой для человечества."Нацизм толкает народ в войну, поскольку считает себя единственным хозяином мира. И сегодня эту идеологию исповедует не столько Зеленский, сколько масса политиков, представляющая коллективный Запад. А Зеленский обслуживает их амбиции и покрывает преступные коррупционные махинации. Только ничем хорошим ни для Зеленского, ни для Запада это не закончится", — подчеркнул Медведчук. Он отметил, что Зеленский на посту президента не смог решить проблемы Украины, но нацизм дал ему возможность уйти от ответственности, репрессировав или запугав претендентов на его место.&quot;Зеленский как политик быстро скатился в нацизм, потому что он требовал наименьшее количество интеллектуальных усилий, давал возможность не думать об экономике, социальных обязательствах государства, правах граждан, а сидеть в кабинете, нюхать кокаин и каждый божий день рассказывать украинскому народу о своем величии. &lt;…&gt; Именно преступная свора Зеленского продемонстрировала самую циничную форму управления страной за всю историю ее существования&quot;, — пишет Медведчук.Политик обратил внимание на то, что именно при Зеленском на Украине на официальном уровне стали использовать слово "рашизм". "Стоит вдуматься в значение этого термина. Термины "нацизм", "фашизм" не имеют национальной привязки к какому-либо народу, а вот термин "рашизм" на национальный признак четко указывает. В данном случае речь идет не об идеологии, а о национальной принадлежности, принадлежности к определенной национальной культуре. А это значит, что этот термин придумали и используют современные нацисты, желающие уничтожить русский народ и культуру, как этого хотели ранее гитлеровцы", — добавил он.Но современных приспешников нацизма рано или поздно ждет новый Нюрнбергский трибунал, который будет справедливым, открытым и честным судом, заключил Медведчук.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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украина, виктор медведчук, в мире, день победы — 2024, владимир зеленский
Украина, Виктор Медведчук, В мире, День Победы — 2024, Владимир Зеленский
День Победы нельзя отнять у украинского народа, заявил Медведчук

Медведчук: День Победы не отнять у украинского народа, он остался в его сознании

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. День Победы невозможно отнять у украинского народа, он остался в его сознании и культурном коде, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.
"Сегодня украинский народ нуждается в освобождении от преступного режима Зеленского, который продал его интересы западным кукловодам. И это освобождение на украинскую землю обязательно придет. День Победы у народа не отнять, он остался в сознании, в памяти, в культурном коде потомков победителей", — уверен политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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По его мнению, сегодня как никогда можно оценить величие народного подвига, избавившего мир от нацизма, потому что нацизм получает новое возрождение и снова становится реальной угрозой для человечества.
"Нацизм толкает народ в войну, поскольку считает себя единственным хозяином мира. И сегодня эту идеологию исповедует не столько Зеленский, сколько масса политиков, представляющая коллективный Запад. А Зеленский обслуживает их амбиции и покрывает преступные коррупционные махинации. Только ничем хорошим ни для Зеленского, ни для Запада это не закончится", — подчеркнул Медведчук.
Он отметил, что Зеленский на посту президента не смог решить проблемы Украины, но нацизм дал ему возможность уйти от ответственности, репрессировав или запугав претендентов на его место.
«

"Зеленский как политик быстро скатился в нацизм, потому что он требовал наименьшее количество интеллектуальных усилий, давал возможность не думать об экономике, социальных обязательствах государства, правах граждан, а сидеть в кабинете, нюхать кокаин и каждый божий день рассказывать украинскому народу о своем величии. <…> Именно преступная свора Зеленского продемонстрировала самую циничную форму управления страной за всю историю ее существования", — пишет Медведчук.

Политик обратил внимание на то, что именно при Зеленском на Украине на официальном уровне стали использовать слово "рашизм".
"Стоит вдуматься в значение этого термина. Термины "нацизм", "фашизм" не имеют национальной привязки к какому-либо народу, а вот термин "рашизм" на национальный признак четко указывает. В данном случае речь идет не об идеологии, а о национальной принадлежности, принадлежности к определенной национальной культуре. А это значит, что этот термин придумали и используют современные нацисты, желающие уничтожить русский народ и культуру, как этого хотели ранее гитлеровцы", — добавил он.
Но современных приспешников нацизма рано или поздно ждет новый Нюрнбергский трибунал, который будет справедливым, открытым и честным судом, заключил Медведчук.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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УкраинаВиктор МедведчукВ миреДень Победы — 2024Владимир Зеленский
 
 
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