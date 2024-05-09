https://ria.ru/20240509/medvedchuk-1944956332.html

День Победы нельзя отнять у украинского народа, заявил Медведчук

День Победы нельзя отнять у украинского народа, заявил Медведчук - РИА Новости, 09.05.2024

День Победы нельзя отнять у украинского народа, заявил Медведчук

День Победы невозможно отнять у украинского народа, он остался в его сознании и культурном коде, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:16

2024-05-09T15:16

2024-05-09T19:41

украина

виктор медведчук

в мире

день победы — 2024

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. День Победы невозможно отнять у украинского народа, он остался в его сознании и культурном коде, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения."Сегодня украинский народ нуждается в освобождении от преступного режима Зеленского, который продал его интересы западным кукловодам. И это освобождение на украинскую землю обязательно придет. День Победы у народа не отнять, он остался в сознании, в памяти, в культурном коде потомков победителей", — уверен политик. По его мнению, сегодня как никогда можно оценить величие народного подвига, избавившего мир от нацизма, потому что нацизм получает новое возрождение и снова становится реальной угрозой для человечества."Нацизм толкает народ в войну, поскольку считает себя единственным хозяином мира. И сегодня эту идеологию исповедует не столько Зеленский, сколько масса политиков, представляющая коллективный Запад. А Зеленский обслуживает их амбиции и покрывает преступные коррупционные махинации. Только ничем хорошим ни для Зеленского, ни для Запада это не закончится", — подчеркнул Медведчук. Он отметил, что Зеленский на посту президента не смог решить проблемы Украины, но нацизм дал ему возможность уйти от ответственности, репрессировав или запугав претендентов на его место."Зеленский как политик быстро скатился в нацизм, потому что он требовал наименьшее количество интеллектуальных усилий, давал возможность не думать об экономике, социальных обязательствах государства, правах граждан, а сидеть в кабинете, нюхать кокаин и каждый божий день рассказывать украинскому народу о своем величии. <…> Именно преступная свора Зеленского продемонстрировала самую циничную форму управления страной за всю историю ее существования", — пишет Медведчук.Политик обратил внимание на то, что именно при Зеленском на Украине на официальном уровне стали использовать слово "рашизм". "Стоит вдуматься в значение этого термина. Термины "нацизм", "фашизм" не имеют национальной привязки к какому-либо народу, а вот термин "рашизм" на национальный признак четко указывает. В данном случае речь идет не об идеологии, а о национальной принадлежности, принадлежности к определенной национальной культуре. А это значит, что этот термин придумали и используют современные нацисты, желающие уничтожить русский народ и культуру, как этого хотели ранее гитлеровцы", — добавил он.Но современных приспешников нацизма рано или поздно ждет новый Нюрнбергский трибунал, который будет справедливым, открытым и честным судом, заключил Медведчук.

https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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украина, виктор медведчук, в мире, день победы — 2024, владимир зеленский