Луценко: мы гордимся бессмертным подвигом наших предков
Луценко: мы гордимся бессмертным подвигом наших отцов, дедов и прадедов
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
ВОЛОГДА, 9 мая - РИА Новости. В Череповце на Площади металлургов в честь Дня Победы состоялся парад офицеров и курсантов Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники, на параде присутствовали глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, ветераны, школьники и студенты, местные жители, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Торжественным маршем по площади также прошли школьники - победители городского конкурса смотра строя и песни.
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Как отметил на праздничной церемонии глава регионального парламента, в годы Великой Отечественной войны Череповец внес большой вклад в Великую Победу.
"Из Череповца и Череповецкого района на фронт ушли около 20 тысяч солдат, каждый третий не вернулся. В военные годы предприятия Череповца выпускали военную продукцию. С аэродромов близ Череповца после ремонта поднимались в воздух десятки боевых машин. Город стал крупнейшим эвакоцентром – здесь действовали около 30 эвакогоспиталей, а через Череповецкий эвакопункт прошло около 2,5 миллиона человек. Мы гордимся бессмертным подвигом наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества на фронте и в тылу. Склоняем головы перед павшими и говорим спасибо каждому, кто внес вклад в Победу в Великой Отечественной войне", - приводятся в сообщении слова Луценко.
После парада на Воинском мемориале состоялась церемония возложения цветов. Здесь во время войны было захоронено 3,5 тысячи солдат. Венки памяти возложили ветераны войны и труда, курсанты университета радиоэлектроники, председатель и депутаты Заксобрания, глава Череповца Маргарита Гусева, мэр города Вадим Германов, представители государственных ведомств, предприятий и общественных организаций.