https://ria.ru/20240509/lutsenko-1944957009.html

Луценко: мы гордимся бессмертным подвигом наших предков

Луценко: мы гордимся бессмертным подвигом наших предков - РИА Новости, 09.05.2024

Луценко: мы гордимся бессмертным подвигом наших предков

В Череповце на Площади металлургов в честь Дня Победы состоялся парад офицеров и курсантов Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники, на параде... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:20

2024-05-09T15:20

2024-05-09T15:20

вологодская область

череповец

череповецкий район

вологодская область

андрей луценко

день победы

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ВОЛОГДА, 9 мая - РИА Новости. В Череповце на Площади металлургов в честь Дня Победы состоялся парад офицеров и курсантов Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники, на параде присутствовали глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, ветераны, школьники и студенты, местные жители, сообщает пресс-служба Заксобрания. Торжественным маршем по площади также прошли школьники - победители городского конкурса смотра строя и песни. Как отметил на праздничной церемонии глава регионального парламента, в годы Великой Отечественной войны Череповец внес большой вклад в Великую Победу. "Из Череповца и Череповецкого района на фронт ушли около 20 тысяч солдат, каждый третий не вернулся. В военные годы предприятия Череповца выпускали военную продукцию. С аэродромов близ Череповца после ремонта поднимались в воздух десятки боевых машин. Город стал крупнейшим эвакоцентром – здесь действовали около 30 эвакогоспиталей, а через Череповецкий эвакопункт прошло около 2,5 миллиона человек. Мы гордимся бессмертным подвигом наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества на фронте и в тылу. Склоняем головы перед павшими и говорим спасибо каждому, кто внес вклад в Победу в Великой Отечественной войне", - приводятся в сообщении слова Луценко. После парада на Воинском мемориале состоялась церемония возложения цветов. Здесь во время войны было захоронено 3,5 тысячи солдат. Венки памяти возложили ветераны войны и труда, курсанты университета радиоэлектроники, председатель и депутаты Заксобрания, глава Череповца Маргарита Гусева, мэр города Вадим Германов, представители государственных ведомств, предприятий и общественных организаций.

https://ria.ru/20240427/posevnaya-1942814041.html

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череповец

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череповец, череповецкий район, вологодская область, андрей луценко, день победы