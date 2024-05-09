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Луценко: мы гордимся бессмертным подвигом наших предков - РИА Новости, 09.05.2024
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Вологодская область
 
15:20 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/lutsenko-1944957009.html
Луценко: мы гордимся бессмертным подвигом наших предков
Луценко: мы гордимся бессмертным подвигом наших предков - РИА Новости, 09.05.2024
Луценко: мы гордимся бессмертным подвигом наших предков
В Череповце на Площади металлургов в честь Дня Победы состоялся парад офицеров и курсантов Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники, на параде... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:20
2024-05-09T15:20
вологодская область
череповец
череповецкий район
вологодская область
андрей луценко
день победы
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ВОЛОГДА, 9 мая - РИА Новости. В Череповце на Площади металлургов в честь Дня Победы состоялся парад офицеров и курсантов Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники, на параде присутствовали глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, ветераны, школьники и студенты, местные жители, сообщает пресс-служба Заксобрания. Торжественным маршем по площади также прошли школьники - победители городского конкурса смотра строя и песни. Как отметил на праздничной церемонии глава регионального парламента, в годы Великой Отечественной войны Череповец внес большой вклад в Великую Победу. "Из Череповца и Череповецкого района на фронт ушли около 20 тысяч солдат, каждый третий не вернулся. В военные годы предприятия Череповца выпускали военную продукцию. С аэродромов близ Череповца после ремонта поднимались в воздух десятки боевых машин. Город стал крупнейшим эвакоцентром – здесь действовали около 30 эвакогоспиталей, а через Череповецкий эвакопункт прошло около 2,5 миллиона человек. Мы гордимся бессмертным подвигом наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества на фронте и в тылу. Склоняем головы перед павшими и говорим спасибо каждому, кто внес вклад в Победу в Великой Отечественной войне", - приводятся в сообщении слова Луценко. После парада на Воинском мемориале состоялась церемония возложения цветов. Здесь во время войны было захоронено 3,5 тысячи солдат. Венки памяти возложили ветераны войны и труда, курсанты университета радиоэлектроники, председатель и депутаты Заксобрания, глава Череповца Маргарита Гусева, мэр города Вадим Германов, представители государственных ведомств, предприятий и общественных организаций.
https://ria.ru/20240427/posevnaya-1942814041.html
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череповец, череповецкий район, вологодская область, андрей луценко, день победы
Вологодская область, Череповец, Череповецкий район, Вологодская область, Андрей Луценко, День Победы
Луценко: мы гордимся бессмертным подвигом наших предков

Луценко: мы гордимся бессмертным подвигом наших отцов, дедов и прадедов

© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской областиСпикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба заксобрания Вологодской области
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ВОЛОГДА, 9 мая - РИА Новости. В Череповце на Площади металлургов в честь Дня Победы состоялся парад офицеров и курсантов Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники, на параде присутствовали глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, ветераны, школьники и студенты, местные жители, сообщает пресс-служба Заксобрания.
Торжественным маршем по площади также прошли школьники - победители городского конкурса смотра строя и песни.
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Как отметил на праздничной церемонии глава регионального парламента, в годы Великой Отечественной войны Череповец внес большой вклад в Великую Победу.
"Из Череповца и Череповецкого района на фронт ушли около 20 тысяч солдат, каждый третий не вернулся. В военные годы предприятия Череповца выпускали военную продукцию. С аэродромов близ Череповца после ремонта поднимались в воздух десятки боевых машин. Город стал крупнейшим эвакоцентром – здесь действовали около 30 эвакогоспиталей, а через Череповецкий эвакопункт прошло около 2,5 миллиона человек. Мы гордимся бессмертным подвигом наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Отечества на фронте и в тылу. Склоняем головы перед павшими и говорим спасибо каждому, кто внес вклад в Победу в Великой Отечественной войне", - приводятся в сообщении слова Луценко.
После парада на Воинском мемориале состоялась церемония возложения цветов. Здесь во время войны было захоронено 3,5 тысячи солдат. Венки памяти возложили ветераны войны и труда, курсанты университета радиоэлектроники, председатель и депутаты Заксобрания, глава Череповца Маргарита Гусева, мэр города Вадим Германов, представители государственных ведомств, предприятий и общественных организаций.
Глава парламента региона Андрей Луценко на мероприятии, посвященном 30-летию Законодательного Собрания Вологодской области, в выставочном комплексе Русский дом - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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Вологодская областьЧереповецЧереповецкий районВологодская областьАндрей ЛуценкоДень Победы
 
 
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