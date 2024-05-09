Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945029404.html
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны - РИА Новости, 09.05.2024
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие страны теряют интерес к использованию доллара и евро, а не только Белоруссия и Россия от них... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:38
2024-05-09T22:38
белоруссия
россия
минск
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_3074a4d81cfed62cc81f34c5cce56fd6.jpg
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие страны теряют интерес к использованию доллара и евро, а не только Белоруссия и Россия от них отказываются. "Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах", - сказал Лукашенко журналистам в четверг в Минске. По его словам, актуальность этих валют упала, "особенно после разговоров о том, что у России украдут золотовалютные резервы, активы, которые они хранили на Западе". "Со многими лидерами разговаривал. Они говорят: "Если с ядерной державой так, то что с нами будет?" - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20240425/evropa-1942229158.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944806773_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a160d573876d955cb6c5851d66592f58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны

Лукашенко: сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие страны теряют интерес к использованию доллара и евро, а не только Белоруссия и Россия от них отказываются.
"Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах", - сказал Лукашенко журналистам в четверг в Минске.
По его словам, актуальность этих валют упала, "особенно после разговоров о том, что у России украдут золотовалютные резервы, активы, которые они хранили на Западе". "Со многими лидерами разговаривал. Они говорят: "Если с ядерной державой так, то что с нами будет?" - добавил Лукашенко.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Запад видит Европу потенциальным театром военных действий, заявил Лукашенко
25 апреля, 11:44
 
БелоруссияРоссияМинскАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала