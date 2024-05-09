https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945029404.html
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны - РИА Новости, 09.05.2024
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие страны теряют интерес к использованию доллара и евро, а не только Белоруссия и Россия от них... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:38
2024-05-09T22:38
2024-05-09T22:38
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александр лукашенко
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие страны теряют интерес к использованию доллара и евро, а не только Белоруссия и Россия от них отказываются. "Сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и России. Это во многих странах", - сказал Лукашенко журналистам в четверг в Минске. По его словам, актуальность этих валют упала, "особенно после разговоров о том, что у России украдут золотовалютные резервы, активы, которые они хранили на Западе". "Со многими лидерами разговаривал. Они говорят: "Если с ядерной державой так, то что с нами будет?" - добавил Лукашенко.
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белоруссия, россия, минск, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко заявил, что доллар и евро никому не нужны
Лукашенко: сейчас ни доллар, ни евро никому не нужны