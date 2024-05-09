https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945010808.html
Учения по применению ТЯО не нацелены против других стран, заявил Лукашенко
Учения по применению ТЯО не нацелены против других стран, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2024
Учения по применению ТЯО не нацелены против других стран, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия не собираются ни на кого нападать, заявил президент республики Александр Лукашенко. Так он прокомментировал совместные учения Москвы и... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:12
2024-05-09T20:12
2024-05-09T22:14
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия не собираются ни на кого нападать, заявил президент республики Александр Лукашенко. Так он прокомментировал совместные учения Москвы и Минска по применению тактического ядерного оружия. "Мы ни на кого не собираемся нападать, но все должны понимать, что <...> за нами не заржавеет. <...> Мы хотим мира, не хотим воевать. Не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения (на Белоруссию и Россию. — Прим. ред.)", — сказал глава республики.По его словам, публичное объявление о военных маневрах России и Белоруссии связано с нынешней обстановкой, когда мир как никогда близко подошел к ядерной катастрофе, но для Москвы и Минска это прежде всего оружие сдерживания."Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. <...> Нам чужого не надо, России — тем более", — подчеркнул Лукашенко.Министерство обороны России 6 мая сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО, на которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.На следующий день, 7 мая, в Белоруссии также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ЯО. Госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с маневрами, о которых объявила Москва.Как уточнил в четверг Владимир Путин, белорусские военные присоединятся к России на втором этапе учений, для этого минобороны и генштабам дали соответствующие указания. Эту информацию также подтвердил Лукашенко.
https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944223946.html
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минск, москва, белоруссия, россия, в мире, александр лукашенко, александр вольфович, владимир путин, южный военный округ
Минск, Москва, Белоруссия, Россия, В мире, Александр Лукашенко, Александр Вольфович, Владимир Путин, Южный военный округ
Учения по применению ТЯО не нацелены против других стран, заявил Лукашенко
Лукашенко об учениях с ТЯО: Москва и Минск не собираются ни на кого нападать
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия не собираются ни на кого нападать, заявил президент республики Александр Лукашенко. Так он прокомментировал совместные учения Москвы и Минска по применению тактического ядерного оружия.
"Мы ни на кого не собираемся нападать, но все должны понимать, что <...> за нами не заржавеет. <...> Мы хотим мира, не хотим воевать. Не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения (на Белоруссию и Россию. — Прим. ред.)", — сказал глава республики.
По его словам, публичное объявление о военных маневрах России и Белоруссии связано с нынешней обстановкой, когда мир как никогда близко подошел к ядерной катастрофе, но для Москвы и Минска это прежде всего оружие сдерживания.
"Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. <...> Нам чужого не надо, России — тем более", — подчеркнул Лукашенко.
Министерство обороны России 6 мая сообщило, что по поручению президента Генеральный штаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями ЮВО
, на которых будут отрабатываться подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Среди задач — поддержание готовности личного состава и техники обеспечивать территориальную целостность и суверенитет государства в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц.
На следующий день, 7 мая, в Белоруссии
также началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ЯО. Госсекретарь Cовбеза республики Александр Вольфович подчеркнул, что это мероприятие синхронизировано с маневрами, о которых объявила Москва.
Как уточнил в четверг Владимир Путин, белорусские военные присоединятся к России на втором этапе учений, для этого минобороны и генштабам дали соответствующие указания. Эту информацию также подтвердил Лукашенко.