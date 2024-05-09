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Лукашенко назвал ТЯО исключительно оружием сдерживания - РИА Новости, 09.05.2024
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20:07 09.05.2024 (обновлено: 20:48 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945010391.html
Лукашенко назвал ТЯО исключительно оружием сдерживания
Лукашенко назвал ТЯО исключительно оружием сдерживания - РИА Новости, 09.05.2024
Лукашенко назвал ТЯО исключительно оружием сдерживания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:07
2024-05-09T20:48
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие (ТЯО) - это оружие сдерживания."Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. Это оружие сдерживания, все так говорят. Для нас и России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.При это Лукашенко подчеркнул, что ядерное оружие – это страшная сила.Президент подчеркнул, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также нужно учиться обращаться с ним. То же самое, подчеркнул он, касается и ядерного оружия."Чтобы применить такое оружие надо тренироваться, надо уметь это делать", - подчеркнул президент Белоруссии.Он также отметил, что публичное объявление об учениях России и Белоруссии с ТЯО обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности. "Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе", - констатировал Лукашенко.
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в мире, минск, москва, александр лукашенко, белоруссия, россия
В мире, Минск, Москва, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
Лукашенко назвал ТЯО исключительно оружием сдерживания

Лукашенко: мир близок к ядерной катастрофе, но ТЯО — это оружие сдерживания

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие (ТЯО) - это оружие сдерживания.
"Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. Это оружие сдерживания, все так говорят. Для нас и России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.
При это Лукашенко подчеркнул, что ядерное оружие – это страшная сила.
Президент подчеркнул, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также нужно учиться обращаться с ним. То же самое, подчеркнул он, касается и ядерного оружия.
"Чтобы применить такое оружие надо тренироваться, надо уметь это делать", - подчеркнул президент Белоруссии.
Он также отметил, что публичное объявление об учениях России и Белоруссии с ТЯО обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности. "Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе", - констатировал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Учения по применению ТЯО не нацелены против других стран, заявил Лукашенко
Вчера, 20:12
 
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