https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945010391.html
Лукашенко назвал ТЯО исключительно оружием сдерживания
Лукашенко назвал ТЯО исключительно оружием сдерживания - РИА Новости, 09.05.2024
Лукашенко назвал ТЯО исключительно оружием сдерживания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:07
2024-05-09T20:07
2024-05-09T20:48
в мире
минск
москва
александр лукашенко
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие (ТЯО) - это оружие сдерживания."Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. Это оружие сдерживания, все так говорят. Для нас и России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.При это Лукашенко подчеркнул, что ядерное оружие – это страшная сила.Президент подчеркнул, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также нужно учиться обращаться с ним. То же самое, подчеркнул он, касается и ядерного оружия."Чтобы применить такое оружие надо тренироваться, надо уметь это делать", - подчеркнул президент Белоруссии.Он также отметил, что публичное объявление об учениях России и Белоруссии с ТЯО обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности. "Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе", - констатировал Лукашенко.
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945010808.html
минск
москва
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_8407cc5496a9d7b41d2601707c37b593.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, минск, москва, александр лукашенко, белоруссия, россия
В мире, Минск, Москва, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
Лукашенко назвал ТЯО исключительно оружием сдерживания
Лукашенко: мир близок к ядерной катастрофе, но ТЯО — это оружие сдерживания
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие (ТЯО) - это оружие сдерживания.
"Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. Это оружие сдерживания, все так говорят. Для нас и России
это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.
При это Лукашенко подчеркнул, что ядерное оружие – это страшная сила.
Президент подчеркнул, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также нужно учиться обращаться с ним. То же самое, подчеркнул он, касается и ядерного оружия.
"Чтобы применить такое оружие надо тренироваться, надо уметь это делать", - подчеркнул президент Белоруссии.
Он также отметил, что публичное объявление об учениях России и Белоруссии с ТЯО обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности. "Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе", - констатировал Лукашенко.