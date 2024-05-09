https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945007340.html
Белоруссии нужен мир, заявил Лукашенко
Белоруссии нужен мир, заявил Лукашенко - РИА Новости, 09.05.2024
Белоруссии нужен мир, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в День Победы, что Белоруссии нужен мир, республике важно не дать себя втянуть в конфликты. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:40
2024-05-09T19:40
2024-05-09T21:04
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в День Победы, что Белоруссии нужен мир, республике важно не дать себя втянуть в конфликты. "Беларуси нужен мир. Завтра, через год, всегда. Нам важно выстоять и не дать себя втянуть в конфликты", - сказал Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит" в Минске. "Время выбрало нас. Выбрало, чтобы мы сберегли независимость нашей земли и все созданное многими поколениями до нас. Все, чем мы вместе гордимся и восхищаемся", - сказал президент. Он подчеркнул, что для этого в Белоруссии развивают экономику, укрепляют оборону и воспитывают молодежь патриотами. "Храним мир и благополучие на родной земле, как завещали нам предки", - подчеркнул Лукашенко. По словам президента, Великая Победа, которую они завоевали, вселяет в нынешнее поколение веру, что белорусы в силах все преодолеть и выстоять. "Великая Победа - главный и ключевой момент в истории возрождения и становления белорусской нации. Ее уроки позволяют сегодня, помня и зная прошлое, заглянуть в будущее. А жизнелюбие и творческая энергия поколения победителей, восстановившего страну из руин, являются примером того, как мы должны жить и работать", - сказал Лукашенко. Он заявил, что в республике сделают все, чтобы память о поколении победителей сохранилась в веках. "Мы также даем наказ детям и внукам свято беречь правду о той войне как наивысшую ценность. Для нас она символ неразрывной связи поколений, одна из основ духовного единства и сплоченности народа", - подчеркнул глава белорусского государства.
https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944490717.html
https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944483820.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, день победы
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, День Победы
Белоруссии нужен мир, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссии нужен мир, важно не дать себя втянуть в конфликты
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в День Победы, что Белоруссии нужен мир, республике важно не дать себя втянуть в конфликты.
"Беларуси нужен мир. Завтра, через год, всегда. Нам важно выстоять и не дать себя втянуть в конфликты", - сказал Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит" в Минске
.
"Время выбрало нас. Выбрало, чтобы мы сберегли независимость нашей земли и все созданное многими поколениями до нас. Все, чем мы вместе гордимся и восхищаемся", - сказал президент.
Он подчеркнул, что для этого в Белоруссии развивают экономику, укрепляют оборону и воспитывают молодежь патриотами. "Храним мир и благополучие на родной земле, как завещали нам предки", - подчеркнул Лукашенко. По словам президента, Великая Победа, которую они завоевали, вселяет в нынешнее поколение веру, что белорусы в силах все преодолеть и выстоять.
"Великая Победа - главный и ключевой момент в истории возрождения и становления белорусской нации. Ее уроки позволяют сегодня, помня и зная прошлое, заглянуть в будущее. А жизнелюбие и творческая энергия поколения победителей, восстановившего страну из руин, являются примером того, как мы должны жить и работать", - сказал Лукашенко.
Он заявил, что в республике сделают все, чтобы память о поколении победителей сохранилась в веках. "Мы также даем наказ детям и внукам свято беречь правду о той войне как наивысшую ценность. Для нас она символ неразрывной связи поколений, одна из основ духовного единства и сплоченности народа", - подчеркнул глава белорусского государства.