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Лукашенко рассказал, почему нельзя допустить третьей мировой войны - РИА Новости, 09.05.2024
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19:25 09.05.2024 (обновлено: 21:16 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945005490.html
Лукашенко рассказал, почему нельзя допустить третьей мировой войны
Лукашенко рассказал, почему нельзя допустить третьей мировой войны - РИА Новости, 09.05.2024
Лукашенко рассказал, почему нельзя допустить третьей мировой войны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:25
2024-05-09T21:16
александр лукашенко
в мире
белоруссия
минск
европа
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем."Мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться", - сказал Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит" в Минске.Он подчеркнул, что человечество в своей истории однажды уже сумело объединиться против всеобщего зла, и это привело к Победе."Тогда мы сокрушили фашизм, потому что были вместе: русские и белорусы, украинцы и казахи, литовцы и узбеки, молдаване и таджики. Все народы большой Советской страны. Против гитлеровской орды с нами воевали десятки других народов мира. В том числе Европы и Соединенных Штатов. И мы это не забыли. У нас хорошая память в отличие от них", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что эта память и правда надежным щитом стоят на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства, дают иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций, становятся маяком в море вызовов и угроз нового времени."Мы не стали на колени перед врагами тогда и не намерены склонять голову перед ними сегодня… Манипуляции бесполезны, если люди живут своим умом. Внешние вызовы и попытки давления на нашу страну привели только к одному - Беларусь стала сильнее. Мы сделаем все, чтобы ни у кого даже мысли не возникло проверить это на деле", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что власти Белоруссии не допустят повторения того, что пережили предки.По словам белорусского президента, "как и в начале сороковых, Запад готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство"."Нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и черных рубашках, а действуют гораздо тоньше и изощреннее. Без всякого стеснения в Европе славят и приветствуют эсэсовцев и националистов всех мастей. Им аплодируют стоя главы государств, позабыв итоги Нюрнбергского процесса. Без оглядки на историю, мораль и право они снова начали стравливать страны и народы. Диалог и сотрудничество отвергаются с порога, а во главу всего ставится материальная выгода, богатство. Сегодня мы это видим на примере событий в Украине, Сирии, секторе Газа и других горячих точках планеты", - сказал президент.Он добавил, что "сегодня как никогда важен голос нас всех, кто выступает в защиту мира, стремится к сотрудничеству, кто разделяет идеалы справедливости и глобального равенства".
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945020408.html
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александр лукашенко, в мире, белоруссия, минск, европа
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Минск, Европа
Лукашенко рассказал, почему нельзя допустить третьей мировой войны

Лукашенко: нельзя допустить мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем.
"Мы должны сделать все, чтобы не допустить Третьей мировой войны. Иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться", - сказал Лукашенко на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции "Беларусь помнит" в Минске.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным и космонавтами 21-й экспедиции на МКС - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Он подчеркнул, что человечество в своей истории однажды уже сумело объединиться против всеобщего зла, и это привело к Победе.
"Тогда мы сокрушили фашизм, потому что были вместе: русские и белорусы, украинцы и казахи, литовцы и узбеки, молдаване и таджики. Все народы большой Советской страны. Против гитлеровской орды с нами воевали десятки других народов мира. В том числе Европы и Соединенных Штатов. И мы это не забыли. У нас хорошая память в отличие от них", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что эта память и правда надежным щитом стоят на пути воцарения в мире хаоса и идей превосходства, дают иммунитет против лживых идей и скрытых манипуляций, становятся маяком в море вызовов и угроз нового времени.
"Мы не стали на колени перед врагами тогда и не намерены склонять голову перед ними сегодня… Манипуляции бесполезны, если люди живут своим умом. Внешние вызовы и попытки давления на нашу страну привели только к одному - Беларусь стала сильнее. Мы сделаем все, чтобы ни у кого даже мысли не возникло проверить это на деле", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что власти Белоруссии не допустят повторения того, что пережили предки.
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Вчера, 20:03
По словам белорусского президента, "как и в начале сороковых, Запад готов на сделку с любым злом, чтобы сохранить господство".
"Нацисты наших дней уже не ходят в сапогах и черных рубашках, а действуют гораздо тоньше и изощреннее. Без всякого стеснения в Европе славят и приветствуют эсэсовцев и националистов всех мастей. Им аплодируют стоя главы государств, позабыв итоги Нюрнбергского процесса. Без оглядки на историю, мораль и право они снова начали стравливать страны и народы. Диалог и сотрудничество отвергаются с порога, а во главу всего ставится материальная выгода, богатство. Сегодня мы это видим на примере событий в Украине, Сирии, секторе Газа и других горячих точках планеты", - сказал президент.
Он добавил, что "сегодня как никогда важен голос нас всех, кто выступает в защиту мира, стремится к сотрудничеству, кто разделяет идеалы справедливости и глобального равенства".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Мир близок к ядерной войне как никогда, заявил Лукашенко
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