https://ria.ru/20240509/lukashenko-1944999768.html

СМИ: шпица Лукашенко использовали как отвлекающий маневр на параде Победы

СМИ: шпица Лукашенко использовали как отвлекающий маневр на параде Победы - РИА Новости, 09.05.2024

СМИ: шпица Лукашенко использовали как отвлекающий маневр на параде Победы

Эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке считает, что шпица президента Белоруссии Александра Лукашенко Умку использовали как якобы отвлекающий маневр на параде... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:43

2024-05-09T18:43

2024-05-09T18:43

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день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Эксперт немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке считает, что шпица президента Белоруссии Александра Лукашенко Умку использовали как якобы отвлекающий маневр на параде в честь Дня Победы, при этом он цитирует фрагменты статьи РИА Новости про пушистого посетителя. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что белый шпиц президента Белоруссии Александра Лукашенко Умка присутствует на параде Победы на Красной площади в Москве. В белорусской делегации рассказали, что собака раньше уже была на параде. "Высокопоставленных иностранцев не хватило из-за холодной погоды. Именно поэтому... быстро сделали главным гостем мероприятия животное - Умку, собаку... Александра Лукашенко", - пишет Рёпке. Эксперт считает, что питомец белорусского президента "выглядел не совсем счастливым" в холоде и среди хлопьев снега. Собака Умка стала в России героем дня, подчеркивается в публикации. В своей статье эксперт также цитировал фрагменты статьи РИА Новости о том, что Умка присутствует на параде.

https://ria.ru/20240509/parad-1944962119.html

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