https://ria.ru/20240509/lukashenko-1944852689.html

Лукашенко поздравил Путина с 79-й годовщиной Победы

Лукашенко поздравил Путина с 79-й годовщиной Победы - РИА Новости, 09.05.2024

Лукашенко поздравил Путина с 79-й годовщиной Победы

Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами России и Белоруссии, говорится в поздравлении президента... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:39

2024-05-09T07:39

2024-05-09T07:39

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами России и Белоруссии, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко в поздравлении главе российского государства Владимиру Путину в связи с 79-й годовщиной Победы. "В поздравительном послании президенту России Владимиру Путину глава государства отметил, что Победа в Великой Отечественной войне стала нетленной связующей нитью между братскими народами Беларуси и России, а беспримерный подвиг миллионов советских людей, выпавшие на их долю тяжелые испытания и неисчислимые жертвы навечно вписаны в героическую летопись двух государств", - приводит текст поздравления пресс-служба президента Белоруссии. Лукашенко обратил внимание, что для белорусов 2024 год ознаменован славным юбилеем - 80-летием освобождения республики от фашистских захватчиков. "Эта особая дата - хороший повод напомнить всему миру о стойкости перед лицом общих угроз, готовности и способности защищать каждую пядь родной земли, хранить и отстаивать наследие всенародного подвига. Сегодня белорусско-российское единство служит главным форпостом в противостоянии настойчивым попыткам переписывания истории, оправдания геноцида и нацизма. Уверен, в таком партнерстве наша сила, безопасность и благополучие", - отметил белорусский лидер. Лукашенко направил также поздравление народу Украины, в котором констатировал, что несмотря на десятилетия, прошедшие с весны 1945 года, 9 Мая навсегда останется для жителей Белоруссии и Украины днем светлой памяти. "Благодаря единству и мужеству, ценой тяжелых потерь и огромных усилий белорусы и украинцы вместе смогли одолеть безжалостного врага, защитить свободу и независимость своей Родины. В этот день мы с гордостью вспоминаем славные страницы совместной истории и чествуем героев-освободителей. Наша общая обязанность сегодня - не забывать их подвиг, делать выводы из прошлого и противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны", - говорится в поздравлении. Президент также поздравил с Днем Победы представителей высшего руководства Российской Федерации и Патриарха Московского и всея Руси, а также президентов стран СНГ и руководителей международных и региональных организаций.

https://ria.ru/20240509/volodin-1944852073.html

https://ria.ru/20240509/pozdravlenie-1944841867.html

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белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, владимир путин, снг, день победы, в мире