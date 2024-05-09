https://ria.ru/20240509/loshadi-1944787697.html

"Насчитали пятьдесят трупов". Что произошло в Ставрополье

"Насчитали пятьдесят трупов". Что произошло в Ставрополье - РИА Новости, 09.05.2024

"Насчитали пятьдесят трупов". Что произошло в Ставрополье

В Александровском округе возбудили уголовное дело за истязание на конезаводе. Местные утверждают, что владелец предприятия намеренно морил лошадей голодом,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:00

2024-05-09T08:04

общество

россия

ссср

ставропольский край

лошади

убийство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944788465_0:0:2755:1550_1920x0_80_0_0_f57db4451d5f648adc5d778ce4ca06dc.jpg

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Антонина Матвеева. В Александровском округе возбудили уголовное дело за истязание на конезаводе. Местные утверждают, что владелец предприятия намеренно морил лошадей голодом, содержал в антисанитарных условиях и практически не утилизировал останки погибших животных. О громкой истории — в материале РИА Новости.Торчали ребраВ конце апреля зооволонтеры сообщили о тяжелой ситуации на племконзаводе "Ставропольский". Информацию с фотоподтверждением им передал бывший сотрудник предприятия.На кадрах — сваленные в кучу разлагающиеся трупы. Часть из них сожгли. Всего, по данным СМИ, с начала весны на конюшне погибло около 50 особей, в том числе жеребята. При этом останки не утилизировали по правилам, а просто закапывали на территории, что грозило распространением инфекций.Многие из погибших лошадей относились к редчайшей терской породе — в мире осталось всего несколько сотен таких животных. Для России они имеют историческую ценность. Масть вывели еще в СССР для комплектования кавалерии. На таком скакуне восседал Георгий Жуков на Параде Победы в 1945-м.Пост вызвал большой резонанс. На завод тут же приехали местные коннозаводчики. Увиденное их поразило."Оставшиеся в живых лошади были изможденными, у них торчали ребра, — вспоминает в беседе с РИА Новости владелица одного из конехозяйств Тамара Калашникова. — Вероятно, их морили голодом: не было ни корма, ни сена, трава на пастбище давно объедена. Всех содержали в антисанитарных условиях, в стойлах не проводили уборку".Длилось годамиПо словам волонтеров, завод открылся еще в 1922-м. Сейчас им управляет уроженец Сирии Хаммуд Адель Мажид. Волонтеры сообщают, что он практически единолично владеет тремя крупными сельхозпредприятиями в Ставрополье. Средств для содержания скакунов тоже хватает: активы предпринимателя — около 2,5 миллиарда рублей.В 2016-м при нем уже был аналогичный инцидент. Животные страдали от недостаточного ухода, а один из заводов хотели снести. Лошадей отстояли местные. Бизнесмен заверил, что будет следить за подопечными и подобного не повторится.Сейчас зоозащитники решили раз и навсегда разобраться с проблемой. Опубликовали петицию (ее подписали почти семь тысяч человек), чтобы привлечь внимание правоохранительных органов.Также активисты утверждают, что животных почти не выставляют на продажу."Мне удалось договориться о выкупе нескольких лошадей, — рассказывает коннозаводчик Анна Совершеннова. — Их внешний вид оставлял желать лучшего, тем не менее за одного коня попросили двести тысяч. Начальник конюшни заявил, что в этом году якобы привозили плохие корма, за зиму животные истощились. Но такое невозможно, если правильно за ними ухаживать".При этом, как говорят зоозащитники, конезавод проходил проверки.По букве законаВскоре волонтеров и вовсе перестали пускать на предприятие, а двоих сотрудников, которые контактировали со СМИ, уволили.Тем не менее общественное возмущение сделало свое дело — историей заинтересовался ветнадзор Ставропольской области. Трупы к этому моменту успели убрать, но в ведомстве подтвердили: на предприятии дефицит кормов, а животные истощены."Плановые вакцинации проведены в марте текущего года. Ранее информация о падеже животных в госветслужбу не поступала", — отметили в ведомстве.Вскоре подключилось и МВД: завели уголовное дело по части 2 статьи 245 УК ("Жестокое обращение с животными"). За это грозит до пяти лет лишения свободы.Расследование взяла на контроль краевая прокуратура. Также за ситуацией следит глава СК России.Тем временем руководство конезавода попыталось устранить нарушения."После скандала закупили зерно и начали кормить лошадей. Но делают это неправильно: после голодовки позволяют есть большие порции, — говорит Совершеннова. — Из-за этого умерла кобыла, у которой был маленький жеребенок".Сейчас зоозащитники пытаются привлечь квалифицированных ветеринаров, чтобы те следили за состоянием животных. И добиваются передачи конезавода в собственность государства.

https://ria.ru/20240202/korovy-1924861152.html

https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927165936.html

россия

ссср

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ссср, ставропольский край, лошади, убийство