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"Насчитали пятьдесят трупов". Что произошло в Ставрополье - РИА Новости, 09.05.2024
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08:00 09.05.2024 (обновлено: 08:04 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/loshadi-1944787697.html
"Насчитали пятьдесят трупов". Что произошло в Ставрополье
"Насчитали пятьдесят трупов". Что произошло в Ставрополье - РИА Новости, 09.05.2024
"Насчитали пятьдесят трупов". Что произошло в Ставрополье
В Александровском округе возбудили уголовное дело за истязание на конезаводе. Местные утверждают, что владелец предприятия намеренно морил лошадей голодом,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:00
2024-05-09T08:04
общество
россия
ссср
ставропольский край
лошади
убийство
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Антонина Матвеева. В Александровском округе возбудили уголовное дело за истязание на конезаводе. Местные утверждают, что владелец предприятия намеренно морил лошадей голодом, содержал в антисанитарных условиях и практически не утилизировал останки погибших животных. О громкой истории — в материале РИА Новости.Торчали ребраВ конце апреля зооволонтеры сообщили о тяжелой ситуации на племконзаводе "Ставропольский". Информацию с фотоподтверждением им передал бывший сотрудник предприятия.На кадрах — сваленные в кучу разлагающиеся трупы. Часть из них сожгли. Всего, по данным СМИ, с начала весны на конюшне погибло около 50 особей, в том числе жеребята. При этом останки не утилизировали по правилам, а просто закапывали на территории, что грозило распространением инфекций.Многие из погибших лошадей относились к редчайшей терской породе — в мире осталось всего несколько сотен таких животных. Для России они имеют историческую ценность. Масть вывели еще в СССР для комплектования кавалерии. На таком скакуне восседал Георгий Жуков на Параде Победы в 1945-м.Пост вызвал большой резонанс. На завод тут же приехали местные коннозаводчики. Увиденное их поразило."Оставшиеся в живых лошади были изможденными, у них торчали ребра, — вспоминает в беседе с РИА Новости владелица одного из конехозяйств Тамара Калашникова. — Вероятно, их морили голодом: не было ни корма, ни сена, трава на пастбище давно объедена. Всех содержали в антисанитарных условиях, в стойлах не проводили уборку".Длилось годамиПо словам волонтеров, завод открылся еще в 1922-м. Сейчас им управляет уроженец Сирии Хаммуд Адель Мажид. Волонтеры сообщают, что он практически единолично владеет тремя крупными сельхозпредприятиями в Ставрополье. Средств для содержания скакунов тоже хватает: активы предпринимателя — около 2,5 миллиарда рублей.В 2016-м при нем уже был аналогичный инцидент. Животные страдали от недостаточного ухода, а один из заводов хотели снести. Лошадей отстояли местные. Бизнесмен заверил, что будет следить за подопечными и подобного не повторится.Сейчас зоозащитники решили раз и навсегда разобраться с проблемой. Опубликовали петицию (ее подписали почти семь тысяч человек), чтобы привлечь внимание правоохранительных органов.Также активисты утверждают, что животных почти не выставляют на продажу."Мне удалось договориться о выкупе нескольких лошадей, — рассказывает коннозаводчик Анна Совершеннова. — Их внешний вид оставлял желать лучшего, тем не менее за одного коня попросили двести тысяч. Начальник конюшни заявил, что в этом году якобы привозили плохие корма, за зиму животные истощились. Но такое невозможно, если правильно за ними ухаживать".При этом, как говорят зоозащитники, конезавод проходил проверки.По букве законаВскоре волонтеров и вовсе перестали пускать на предприятие, а двоих сотрудников, которые контактировали со СМИ, уволили.Тем не менее общественное возмущение сделало свое дело — историей заинтересовался ветнадзор Ставропольской области. Трупы к этому моменту успели убрать, но в ведомстве подтвердили: на предприятии дефицит кормов, а животные истощены."Плановые вакцинации проведены в марте текущего года. Ранее информация о падеже животных в госветслужбу не поступала", — отметили в ведомстве.Вскоре подключилось и МВД: завели уголовное дело по части 2 статьи 245 УК ("Жестокое обращение с животными"). За это грозит до пяти лет лишения свободы.Расследование взяла на контроль краевая прокуратура. Также за ситуацией следит глава СК России.Тем временем руководство конезавода попыталось устранить нарушения."После скандала закупили зерно и начали кормить лошадей. Но делают это неправильно: после голодовки позволяют есть большие порции, — говорит Совершеннова. — Из-за этого умерла кобыла, у которой был маленький жеребенок".Сейчас зоозащитники пытаются привлечь квалифицированных ветеринаров, чтобы те следили за состоянием животных. И добиваются передачи конезавода в собственность государства.
https://ria.ru/20240202/korovy-1924861152.html
https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927165936.html
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ссср
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общество, россия, ссср, ставропольский край, лошади, убийство
Общество, Россия, СССР, Ставропольский край, лошади, Убийство
"Насчитали пятьдесят трупов". Что произошло в Ставрополье

Зооволонтеры обвиняют хозяина конезавода "Ставропольский" в жестоком обращении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на улице
Сотрудники полиции на улице - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Антонина Матвеева. В Александровском округе возбудили уголовное дело за истязание на конезаводе. Местные утверждают, что владелец предприятия намеренно морил лошадей голодом, содержал в антисанитарных условиях и практически не утилизировал останки погибших животных. О громкой истории — в материале РИА Новости.

Торчали ребра

В конце апреля зооволонтеры сообщили о тяжелой ситуации на племконзаводе "Ставропольский". Информацию с фотоподтверждением им передал бывший сотрудник предприятия.
На кадрах — сваленные в кучу разлагающиеся трупы. Часть из них сожгли. Всего, по данным СМИ, с начала весны на конюшне погибло около 50 особей, в том числе жеребята. При этом останки не утилизировали по правилам, а просто закапывали на территории, что грозило распространением инфекций.
Многие из погибших лошадей относились к редчайшей терской породе — в мире осталось всего несколько сотен таких животных. Для России они имеют историческую ценность. Масть вывели еще в СССР для комплектования кавалерии. На таком скакуне восседал Георгий Жуков на Параде Победы в 1945-м.
© РИА Новости / Виталий ТимкивЛошади в конюшне
Лошади в конюшне конезавода - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Лошади в конюшне
Пост вызвал большой резонанс. На завод тут же приехали местные коннозаводчики. Увиденное их поразило.
«
"Оставшиеся в живых лошади были изможденными, у них торчали ребра, — вспоминает в беседе с РИА Новости владелица одного из конехозяйств Тамара Калашникова. — Вероятно, их морили голодом: не было ни корма, ни сена, трава на пастбище давно объедена. Всех содержали в антисанитарных условиях, в стойлах не проводили уборку".

Длилось годами

По словам волонтеров, завод открылся еще в 1922-м. Сейчас им управляет уроженец Сирии Хаммуд Адель Мажид. Волонтеры сообщают, что он практически единолично владеет тремя крупными сельхозпредприятиями в Ставрополье. Средств для содержания скакунов тоже хватает: активы предпринимателя — около 2,5 миллиарда рублей.
© РИА Новости / Виталий ТимкивЛошади в загоне конезавода
Лошади в загоне конезавода - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Лошади в загоне конезавода
В 2016-м при нем уже был аналогичный инцидент. Животные страдали от недостаточного ухода, а один из заводов хотели снести. Лошадей отстояли местные. Бизнесмен заверил, что будет следить за подопечными и подобного не повторится.
Сейчас зоозащитники решили раз и навсегда разобраться с проблемой. Опубликовали петицию (ее подписали почти семь тысяч человек), чтобы привлечь внимание правоохранительных органов.
Также активисты утверждают, что животных почти не выставляют на продажу.
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"Мне удалось договориться о выкупе нескольких лошадей, — рассказывает коннозаводчик Анна Совершеннова. — Их внешний вид оставлял желать лучшего, тем не менее за одного коня попросили двести тысяч. Начальник конюшни заявил, что в этом году якобы привозили плохие корма, за зиму животные истощились. Но такое невозможно, если правильно за ними ухаживать".
При этом, как говорят зоозащитники, конезавод проходил проверки.

По букве закона

Вскоре волонтеров и вовсе перестали пускать на предприятие, а двоих сотрудников, которые контактировали со СМИ, уволили.
© РИА Новости / Владимир ПесняКонюшня
Конюшня - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Конюшня
Тем не менее общественное возмущение сделало свое дело — историей заинтересовался ветнадзор Ставропольской области. Трупы к этому моменту успели убрать, но в ведомстве подтвердили: на предприятии дефицит кормов, а животные истощены.
"Плановые вакцинации проведены в марте текущего года. Ранее информация о падеже животных в госветслужбу не поступала", — отметили в ведомстве.
Вскоре подключилось и МВД: завели уголовное дело по части 2 статьи 245 УК ("Жестокое обращение с животными"). За это грозит до пяти лет лишения свободы.
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Расследование взяла на контроль краевая прокуратура. Также за ситуацией следит глава СК России.
Тем временем руководство конезавода попыталось устранить нарушения.
«
"После скандала закупили зерно и начали кормить лошадей. Но делают это неправильно: после голодовки позволяют есть большие порции, — говорит Совершеннова. — Из-за этого умерла кобыла, у которой был маленький жеребенок".
Сейчас зоозащитники пытаются привлечь квалифицированных ветеринаров, чтобы те следили за состоянием животных. И добиваются передачи конезавода в собственность государства.
 
ОбществоРоссияСССРСтавропольский крайлошадиУбийство
 
 
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