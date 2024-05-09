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В Литве предложили проводить тренировки на Украине при поддержке ПВО - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/litva-1944951909.html
В Литве предложили проводить тренировки на Украине при поддержке ПВО
В Литве предложили проводить тренировки на Украине при поддержке ПВО - РИА Новости, 09.05.2024
В Литве предложили проводить тренировки на Украине при поддержке ПВО
Войска Литвы могли бы вести тренировки на Украине в составе западной коалиции при поддержке систем ПВО, такое мнение выразил глава литовского МИД Габриелюс... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:03
2024-05-09T15:03
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Войска Литвы могли бы вести тренировки на Украине в составе западной коалиции при поддержке систем ПВО, такое мнение выразил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис газете Guardian. Ранее издание Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните написало, что Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии. Согласно газете, у Шимоните есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения. Министр заявил газете, что тренировки войск "лучше всего делать" в рамках более крупной коалиции. По его словам, предложение тренировать украинских военных на Украине будет "более практично", чем на территории членов НАТО. "У вас есть все, что им нужно, прямо здесь (на Украине - ред.). Возможно, инструкторы, размещенные в составе коалиции для обучения украинцев на Украине, могут быть защищены средствами ПВО, а это в свою очередь означает, что часть украинского неба может быть защищена средствами ПВО", - заявил политик газете. В интервью Guardian Ландсбергис подтвердил, что литовский парламент уже предоставил правительству мандат на проведение обучения на территории Украины. Ландсбергис также назвал поддержку Европы Киева "немного беспорядочной", а также призвал власти Великобритании играть большую роль при поддержке Киева. "Мне бы хотелось, чтобы некоторые более крупные страны взяли на себя инициативу в таких вопросах, как противовоздушная оборона, танковая коалиция и так далее", -добавил министр. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
https://ria.ru/20240508/litva-1944581055.html
https://ria.ru/20240505/nato-1943955270.html
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украина, россия, литва, ингрида шимоните, эммануэль макрон, нато, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Литва, Ингрида Шимоните, Эммануэль Макрон, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины
В Литве предложили проводить тренировки на Украине при поддержке ПВО

Ландсбергис: Литва могла бы тренировать ВСУ в составе коалиции при поддержке ПВО

© AP Photo / Ben BirchallОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Войска Литвы могли бы вести тренировки на Украине в составе западной коалиции при поддержке систем ПВО, такое мнение выразил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис газете Guardian.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на литовского премьера Ингриду Шимоните написало, что Литва готова отправить солдат на Украину в рамках тренировочной миссии. Согласно газете, у Шимоните есть разрешение от парламента на отправку войск на Украину в целях обучения.
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Министр заявил газете, что тренировки войск "лучше всего делать" в рамках более крупной коалиции. По его словам, предложение тренировать украинских военных на Украине будет "более практично", чем на территории членов НАТО.
«
"У вас есть все, что им нужно, прямо здесь (на Украине - ред.). Возможно, инструкторы, размещенные в составе коалиции для обучения украинцев на Украине, могут быть защищены средствами ПВО, а это в свою очередь означает, что часть украинского неба может быть защищена средствами ПВО", - заявил политик газете.
В интервью Guardian Ландсбергис подтвердил, что литовский парламент уже предоставил правительству мандат на проведение обучения на территории Украины. Ландсбергис также назвал поддержку Европы Киева "немного беспорядочной", а также призвал власти Великобритании играть большую роль при поддержке Киева. "Мне бы хотелось, чтобы некоторые более крупные страны взяли на себя инициативу в таких вопросах, как противовоздушная оборона, танковая коалиция и так далее", -добавил министр.
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Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЛитваИнгрида ШимонитеЭммануэль МакронНАТОВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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