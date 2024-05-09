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Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро - РИА Новости, 09.05.2024
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Хорошие новости
 
21:21 09.05.2024 (обновлено: 22:37 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/lebedi-1945022908.html
Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро
Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро - РИА Новости, 09.05.2024
Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро
В Ялтинский горно-лесной заповедник вернули двоих украденных лебедей, сообщается в Telegram-канале ФГБУ "Заповедный Крым". РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:21
2024-05-09T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Ялтинский горно-лесной заповедник вернули двоих украденных лебедей, сообщается в Telegram-канале ФГБУ "Заповедный Крым"."Лебеди, пропавшие с Черепашьего озера, найдены! Благодаря неравнодушию наших читателей, а также благодаря сплоченным действиям и поисковым работам государственной инспекции и местных жителей — лебеди были найдены!" — говорится в публикации. Птиц нашли на закрытой частной территории, проводится расследование.Как сообщали РИА Новости в учреждении, птицы исчезли в ночь на среду.
https://ria.ru/20240506/koshki-1944079636.html
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общество
Хорошие новости, Общество
Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро

Двух лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебедь
Лебедь - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Лебедь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Ялтинский горно-лесной заповедник вернули двоих украденных лебедей, сообщается в Telegram-канале ФГБУ "Заповедный Крым".
"Лебеди, пропавшие с Черепашьего озера, найдены! Благодаря неравнодушию наших читателей, а также благодаря сплоченным действиям и поисковым работам государственной инспекции и местных жителей — лебеди были найдены!" — говорится в публикации.
Кошки - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Волонтер рассказала о ситуации в московской квартире, где заперты кошки
6 мая, 11:02
Птиц нашли на закрытой частной территории, проводится расследование.
Как сообщали РИА Новости в учреждении, птицы исчезли в ночь на среду.
Сотрудники МЧС Крыма спасли собаку, упавшую в ущелье - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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25 декабря 2023, 15:22
 
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