https://ria.ru/20240509/lebedi-1945022908.html

Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро

Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро - РИА Новости, 09.05.2024

Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро

В Ялтинский горно-лесной заповедник вернули двоих украденных лебедей, сообщается в Telegram-канале ФГБУ "Заповедный Крым". РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:21

2024-05-09T21:21

2024-05-09T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Ялтинский горно-лесной заповедник вернули двоих украденных лебедей, сообщается в Telegram-канале ФГБУ "Заповедный Крым"."Лебеди, пропавшие с Черепашьего озера, найдены! Благодаря неравнодушию наших читателей, а также благодаря сплоченным действиям и поисковым работам государственной инспекции и местных жителей — лебеди были найдены!" — говорится в публикации. Птиц нашли на закрытой частной территории, проводится расследование.Как сообщали РИА Новости в учреждении, птицы исчезли в ночь на среду.

https://ria.ru/20240506/koshki-1944079636.html

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