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Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро
Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро - РИА Новости, 09.05.2024
Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро
В Ялтинский горно-лесной заповедник вернули двоих украденных лебедей, сообщается в Telegram-канале ФГБУ "Заповедный Крым". РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:21
2024-05-09T21:21
2024-05-09T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. В Ялтинский горно-лесной заповедник вернули двоих украденных лебедей, сообщается в Telegram-канале ФГБУ "Заповедный Крым"."Лебеди, пропавшие с Черепашьего озера, найдены! Благодаря неравнодушию наших читателей, а также благодаря сплоченным действиям и поисковым работам государственной инспекции и местных жителей — лебеди были найдены!" — говорится в публикации. Птиц нашли на закрытой частной территории, проводится расследование.Как сообщали РИА Новости в учреждении, птицы исчезли в ночь на среду.
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Хорошие новости, Общество
Лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро
Двух лебедей, которых украли из Ялтинского заповедника, нашли и вернули на озеро