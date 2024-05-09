https://ria.ru/20240509/laos-1944976958.html

Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве

Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве - РИА Новости, 09.05.2024

Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил, что рад видеть его в Москве, особенно по случаю Дня Победы. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:39

2024-05-09T16:39

2024-05-09T16:44

россия

лаос

москва

владимир путин

тхонглун сисулит

день победы — 2024

политика

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил, что рад видеть его в Москве, особенно по случаю Дня Победы. "Очень рады видеть вас в России, в Москве, особенно по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — сказал Путин на встрече.Глава российского государства в четверг провел встречу с президентом Лаоса. "Повестка дня вашего визита достаточно большая. Вы мне уже сказали, что завтра планируете посетить Петербург и свою альма-матер - Российский государственный педагогический университет, который вы закончили. Уверен, что Ваше пребывание в России будет и результативным, и полезным, и интересным", - сказал Путин в ходе встречи.

https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html

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лаос

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Ольга Фомченкова

россия, лаос, москва, владимир путин, тхонглун сисулит, день победы — 2024, политика