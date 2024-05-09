Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 09.05.2024 (обновлено: 16:44 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/laos-1944976958.html
Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве
Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил, что рад видеть его в Москве, особенно по случаю Дня Победы. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:39
2024-05-09T16:44
россия
лаос
москва
владимир путин
тхонглун сисулит
день победы — 2024
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935429596_0:7:3076:1737_1920x0_80_0_0_252e9c4322ef91d97c88de11a16332ec.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил, что рад видеть его в Москве, особенно по случаю Дня Победы. "Очень рады видеть вас в России, в Москве, особенно по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — сказал Путин на встрече.Глава российского государства в четверг провел встречу с президентом Лаоса. "Повестка дня вашего визита достаточно большая. Вы мне уже сказали, что завтра планируете посетить Петербург и свою альма-матер - Российский государственный педагогический университет, который вы закончили. Уверен, что Ваше пребывание в России будет и результативным, и полезным, и интересным", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html
россия
лаос
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/18/1935429596_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_a0e875335fc94201d71a44320f73d521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лаос, москва, владимир путин, тхонглун сисулит, день победы — 2024, политика
Россия, Лаос, Москва, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, День Победы — 2024, Политика
Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве

Путин заявил, что рад видеть Сисулита в Москве, особенно по случаю Дня Победы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил, что рад видеть его в Москве, особенно по случаю Дня Победы.
"Очень рады видеть вас в России, в Москве, особенно по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — сказал Путин на встрече.
Глава российского государства в четверг провел встречу с президентом Лаоса.
"Повестка дня вашего визита достаточно большая. Вы мне уже сказали, что завтра планируете посетить Петербург и свою альма-матер - Российский государственный педагогический университет, который вы закончили. Уверен, что Ваше пребывание в России будет и результативным, и полезным, и интересным", - сказал Путин в ходе встречи.
Государственные флаги Российской Федерации и Лаоса - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Межгосударственные отношения России и Лаоса
7 мая, 00:36
 
РоссияЛаосМоскваВладимир ПутинТхонглун СисулитДень Победы — 2024Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала