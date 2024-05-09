https://ria.ru/20240509/laos-1944976958.html
Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве
Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве - РИА Новости, 09.05.2024
Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил, что рад видеть его в Москве, особенно по случаю Дня Победы. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:39
2024-05-09T16:39
2024-05-09T16:44
россия
лаос
москва
владимир путин
тхонглун сисулит
день победы — 2024
политика
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил, что рад видеть его в Москве, особенно по случаю Дня Победы. "Очень рады видеть вас в России, в Москве, особенно по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — сказал Путин на встрече.Глава российского государства в четверг провел встречу с президентом Лаоса. "Повестка дня вашего визита достаточно большая. Вы мне уже сказали, что завтра планируете посетить Петербург и свою альма-матер - Российский государственный педагогический университет, который вы закончили. Уверен, что Ваше пребывание в России будет и результативным, и полезным, и интересным", - сказал Путин в ходе встречи.
https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, лаос, москва, владимир путин, тхонглун сисулит, день победы — 2024, политика
Россия, Лаос, Москва, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, День Победы — 2024, Политика
Путин заявил, что рад видеть президента Лаоса в Москве
Путин заявил, что рад видеть Сисулита в Москве, особенно по случаю Дня Победы
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил, что рад видеть его в Москве, особенно по случаю Дня Победы.
"Очень рады видеть вас в России, в Москве, особенно по случаю Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне", — сказал Путин на встрече.
Глава российского государства в четверг провел встречу с президентом Лаоса.
"Повестка дня вашего визита достаточно большая. Вы мне уже сказали, что завтра планируете посетить Петербург и свою альма-матер - Российский государственный педагогический университет, который вы закончили. Уверен, что Ваше пребывание в России будет и результативным, и полезным, и интересным", - сказал Путин в ходе встречи.