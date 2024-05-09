Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС
Путин выразил надежду на результативное участие Кубы в качестве наблюдателя ЕАЭС
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что участие Кубы в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) даст свои результаты.
"Вчера вы приняли участие в работе Высшего совета нашего экономического объединения - одного из самых эффективных на постсоветском пространстве - ЕАЭС. В качестве наблюдателя Куба принимает там участие и надеюсь, что это даст свои результаты", - заявил Путин на переговорах с кубинским коллегой в четверг.
Встреча российского лидера с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом проходит в Москве.
Ранее в четверг Бермудес в числе почетных гостей был на параде Победы на Красной площади, а накануне в Кремле участвовал в заседании Высшего евразийского экономического совета. Встреча лидеров стран этого объединения была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении ЕАЭС.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Статус наблюдателей при ЕАЭС имеют Куба и Узбекистан.
Евразийский экономический союз
8 мая, 00:15