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Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС - РИА Новости, 09.05.2024
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15:19 09.05.2024 (обновлено: 15:48 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/kuba-1944956654.html
Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС
Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС - РИА Новости, 09.05.2024
Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что участие Кубы в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) даст свои результаты. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:19
2024-05-09T15:48
куба
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что участие Кубы в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) даст свои результаты."Вчера вы приняли участие в работе Высшего совета нашего экономического объединения - одного из самых эффективных на постсоветском пространстве - ЕАЭС. В качестве наблюдателя Куба принимает там участие и надеюсь, что это даст свои результаты", - заявил Путин на переговорах с кубинским коллегой в четверг.Встреча российского лидера с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом проходит в Москве.Ранее в четверг Бермудес в числе почетных гостей был на параде Победы на Красной площади, а накануне в Кремле участвовал в заседании Высшего евразийского экономического совета. Встреча лидеров стран этого объединения была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении ЕАЭС.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Статус наблюдателей при ЕАЭС имеют Куба и Узбекистан.
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куба, россия, владимир путин, политика
Куба, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС

Путин выразил надежду на результативное участие Кубы в качестве наблюдателя ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что участие Кубы в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) даст свои результаты.
"Вчера вы приняли участие в работе Высшего совета нашего экономического объединения - одного из самых эффективных на постсоветском пространстве - ЕАЭС. В качестве наблюдателя Куба принимает там участие и надеюсь, что это даст свои результаты", - заявил Путин на переговорах с кубинским коллегой в четверг.
Встреча российского лидера с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом проходит в Москве.
Ранее в четверг Бермудес в числе почетных гостей был на параде Победы на Красной площади, а накануне в Кремле участвовал в заседании Высшего евразийского экономического совета. Встреча лидеров стран этого объединения была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении ЕАЭС.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Статус наблюдателей при ЕАЭС имеют Куба и Узбекистан.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Евразийский экономический союз
8 мая, 00:15
 
КубаРоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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