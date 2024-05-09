https://ria.ru/20240509/kuba-1944956654.html

Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС

Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС - РИА Новости, 09.05.2024

Путин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭС

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что участие Кубы в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) даст свои результаты. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:19

2024-05-09T15:19

2024-05-09T15:48

куба

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что участие Кубы в качестве наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) даст свои результаты."Вчера вы приняли участие в работе Высшего совета нашего экономического объединения - одного из самых эффективных на постсоветском пространстве - ЕАЭС. В качестве наблюдателя Куба принимает там участие и надеюсь, что это даст свои результаты", - заявил Путин на переговорах с кубинским коллегой в четверг.Встреча российского лидера с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом проходит в Москве.Ранее в четверг Бермудес в числе почетных гостей был на параде Победы на Красной площади, а накануне в Кремле участвовал в заседании Высшего евразийского экономического совета. Встреча лидеров стран этого объединения была приурочена к 10-летию подписания договора об учреждении ЕАЭС.Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участники - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз является одним из крупнейших экономических объединений со свободным перемещением товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Статус наблюдателей при ЕАЭС имеют Куба и Узбекистан.

https://ria.ru/20240508/eaes-1944165341.html

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куба, россия, владимир путин, политика