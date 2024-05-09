https://ria.ru/20240509/krymskaya_operatsiya-1944770142.html

Крымская наступательная операция

Крымская наступательная операция - РИА Новости, 09.05.2024

Крымская наступательная операция

Девятого мая 1944 года Красная армия освободила Севастополь — главную базу Черноморского флота. Это стало кульминационным моментом Крымской наступательной... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:00

2024-05-09T11:00

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инфографика

великая отечественная война (1941-1945)

ссср

вермахт

республика крым

севастополь

адольф гитлер

освобождение. путь к победе

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Девятого мая 1944 года Красная армия освободила Севастополь — главную базу Черноморского флота. Это стало кульминационным моментом Крымской наступательной операции. Спустя три дня советские войска полностью разгромили группировку вермахта на полуострове. Нашим подразделениям понадобилось чуть больше месяца, чтобы вернуть Крым. Немцы в начале войны не могли захватить героически оборонявшийся Севастополь 250 суток. Подробнее о Крымской операции — в инфографике Ria.ru.

ссср

республика крым

севастополь

симферополь

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великая отечественная война (1941-1945), ссср, вермахт, республика крым, севастополь, адольф гитлер, освобождение. путь к победе, симферополь, инфографика