https://ria.ru/20240509/krym-1944849991.html
В Крыму назвали заявление Киева о депортации крымских татар популизмом
В Крыму назвали заявление Киева о депортации крымских татар популизмом - РИА Новости, 09.05.2024
В Крыму назвали заявление Киева о депортации крымских татар популизмом
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости назвал лживым популизмом обращение украинского парламента с призывом признать... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:59
2024-05-09T06:59
2024-05-09T06:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости назвал лживым популизмом обращение украинского парламента с призывом признать депортацию крымских татар геноцидом. Ранее Верховная рада Украины приняла обращение к правительствам и парламентам других стран, а также международным организациям и парламентских ассамблей с призывом признать депортацию крымских татар в 1944 году из Крыма актом геноцида. "Киев продолжает политику лживого популизма в отношении крымских татар, которую он проводил в бытность нахождения полуострова под контролем Украины. Со стороны украинских политиков все формулировки о депортации крымских татар не более чем лицемерие, политическая игра и пустословие", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, самым ярким примером ненавистного отношения украинской власти к крымским татарам является отсутствие законодательных актов о реабилитации выселенных из Крыма народов. "Такой акт стал возможен только в российском Крыму в 2014 году, когда президент России Владимир Путин подписал указ от о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития", - сказал Смирнов. По его словам, только в российском Крыму крымскотатарский язык получил статус государственного, построена главная Соборная мечеть, решен огромный комплекс социальных вопросов, на что по федеральной программе выделено более 18 миллиардов рублей. "Мифы о пресловутых притеснениях крымских татар - это традиционный инструмент для выживания кучки сбежавших политических лузеров. Эти манкурты несут ответственность за организацию энергетической и водной блокады против Крыма", - сказал Смирнов.
https://ria.ru/20240508/krym-1944803705.html
https://ria.ru/20240506/krym-1944172121.html
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россия, заур смирнов, владимир путин, киев, украина, в мире
Россия, Заур Смирнов, Владимир Путин, Киев, Украина, В мире
В Крыму назвали заявление Киева о депортации крымских татар популизмом
Смирнов: Киев продолжает политику лживого популизма в отношении крымских татар
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости назвал лживым популизмом обращение украинского парламента с призывом признать депортацию крымских татар геноцидом.
Ранее Верховная рада Украины приняла обращение к правительствам и парламентам других стран, а также международным организациям и парламентских ассамблей с призывом признать депортацию крымских татар в 1944 году из Крыма актом геноцида.
"Киев продолжает политику лживого популизма в отношении крымских татар, которую он проводил в бытность нахождения полуострова под контролем Украины. Со стороны украинских политиков все формулировки о депортации крымских татар не более чем лицемерие, политическая игра и пустословие", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, самым ярким примером ненавистного отношения украинской власти к крымским татарам является отсутствие законодательных актов о реабилитации выселенных из Крыма народов.
"Такой акт стал возможен только в российском Крыму в 2014 году, когда президент России
Владимир Путин подписал указ от о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития", - сказал Смирнов.
По его словам, только в российском Крыму крымскотатарский язык получил статус государственного, построена главная Соборная мечеть, решен огромный комплекс социальных вопросов, на что по федеральной программе выделено более 18 миллиардов рублей.
"Мифы о пресловутых притеснениях крымских татар - это традиционный инструмент для выживания кучки сбежавших политических лузеров. Эти манкурты несут ответственность за организацию энергетической и водной блокады против Крыма", - сказал Смирнов.