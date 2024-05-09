https://ria.ru/20240509/krym-1944849991.html

В Крыму назвали заявление Киева о депортации крымских татар популизмом

В Крыму назвали заявление Киева о депортации крымских татар популизмом - РИА Новости, 09.05.2024

В Крыму назвали заявление Киева о депортации крымских татар популизмом

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости назвал лживым популизмом обращение украинского парламента с призывом признать... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T06:59

2024-05-09T06:59

2024-05-09T06:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости назвал лживым популизмом обращение украинского парламента с призывом признать депортацию крымских татар геноцидом. Ранее Верховная рада Украины приняла обращение к правительствам и парламентам других стран, а также международным организациям и парламентских ассамблей с призывом признать депортацию крымских татар в 1944 году из Крыма актом геноцида. "Киев продолжает политику лживого популизма в отношении крымских татар, которую он проводил в бытность нахождения полуострова под контролем Украины. Со стороны украинских политиков все формулировки о депортации крымских татар не более чем лицемерие, политическая игра и пустословие", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, самым ярким примером ненавистного отношения украинской власти к крымским татарам является отсутствие законодательных актов о реабилитации выселенных из Крыма народов. "Такой акт стал возможен только в российском Крыму в 2014 году, когда президент России Владимир Путин подписал указ от о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития", - сказал Смирнов. По его словам, только в российском Крыму крымскотатарский язык получил статус государственного, построена главная Соборная мечеть, решен огромный комплекс социальных вопросов, на что по федеральной программе выделено более 18 миллиардов рублей. "Мифы о пресловутых притеснениях крымских татар - это традиционный инструмент для выживания кучки сбежавших политических лузеров. Эти манкурты несут ответственность за организацию энергетической и водной блокады против Крыма", - сказал Смирнов.

https://ria.ru/20240508/krym-1944803705.html

https://ria.ru/20240506/krym-1944172121.html

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россия, заур смирнов, владимир путин, киев, украина, в мире