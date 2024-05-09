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Фильм "Сто лет тому вперед" заработал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 09.05.2024
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Культура
 
17:34 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/kino-1944988330.html
Фильм "Сто лет тому вперед" заработал в прокате более миллиарда рублей
Фильм "Сто лет тому вперед" заработал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 09.05.2024
Фильм "Сто лет тому вперед" заработал в прокате более миллиарда рублей
Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычева заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T17:34
2024-05-09T17:34
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россия
москва
александр андрющенко
александр петров (актер)
юрий борисов (роскосмос)
фонд кино
новости культуры
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычева заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко вышла в широкий прокат в России 18 апреля. "Общие сборы - 1 003 425 228 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Фильм стал седьмым российским релизом, собравшим в прокате свыше 1 миллиарда рублей с начала 2024 года. Ранее такого результата достигли фильмы "Мастер и Маргарита", "Холоп 2", " Бременские музыканты ", "Летучий корабль", "Лёд 3" и мультфильм "Три богатыря и Пуп земли". Главные роли в новом фильме "Сто лет тому вперед" исполнили молодые актеры Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Александр Петров и Юра Борисов сыграли главных злодеев, а Виктория Исакова и Константин Хабенский - воплотили образы родителей главной героини Алисы Селезневой. Федор Бондарчук, который также выступил продюсером проекта, подарил свой голос одному из персонажей фильма - роботу Вертеру. Фильм снят по мотивам одноименной повести Кира Булычева. В отличие от экранизации 1985 года - многосерийного фильма "Гостья из будущего" - новая кинокартина не воспроизводит события литературного первоисточника, а переосмысливает их в современном сегодняшнему зрителю контексте. По сюжету главные герои живут в разных мирах: Коля Герасимов - в Москве 2024 года, Алиса Селезнева - на сто лет позже и пытается найти маму, которую рано потеряла. Однажды Коля случайно попадает в будущее и знакомится с Алисой, после чего им вместе предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную и восстановить ход времени.
https://ria.ru/20240302/film-1930736708.html
https://ria.ru/20240330/filmy-1936646711.html
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россия, москва, александр андрющенко, александр петров (актер), юрий борисов (роскосмос), фонд кино, новости культуры, кино и сериалы
Культура, Россия, Москва, Александр Андрющенко, Александр Петров (актер), Юрий Борисов (Роскосмос), Фонд кино, Новости культуры, Кино и сериалы
Фильм "Сто лет тому вперед" заработал в прокате более миллиарда рублей

"Сто лет тому вперед" по книге Булычева получил в прокате более миллиарда рублей

© Central Partnership/YoutubeКадр из фильма "Сто лет тому вперед"
Кадр из фильма Сто лет тому вперед
© Central Partnership/Youtube
Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычева заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко вышла в широкий прокат в России 18 апреля.
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Бондарчук ответил критикам фильма "Сто лет тому вперед"
2 марта, 18:52
"Общие сборы - 1 003 425 228 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Фильм стал седьмым российским релизом, собравшим в прокате свыше 1 миллиарда рублей с начала 2024 года. Ранее такого результата достигли фильмы "Мастер и Маргарита", "Холоп 2", " Бременские музыканты ", "Летучий корабль", "Лёд 3" и мультфильм "Три богатыря и Пуп земли".
Главные роли в новом фильме "Сто лет тому вперед" исполнили молодые актеры Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Александр Петров и Юра Борисов сыграли главных злодеев, а Виктория Исакова и Константин Хабенский - воплотили образы родителей главной героини Алисы Селезневой. Федор Бондарчук, который также выступил продюсером проекта, подарил свой голос одному из персонажей фильма - роботу Вертеру.
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30 марта, 08:00
Фильм снят по мотивам одноименной повести Кира Булычева. В отличие от экранизации 1985 года - многосерийного фильма "Гостья из будущего" - новая кинокартина не воспроизводит события литературного первоисточника, а переосмысливает их в современном сегодняшнему зрителю контексте.
По сюжету главные герои живут в разных мирах: Коля Герасимов - в Москве 2024 года, Алиса Селезнева - на сто лет позже и пытается найти маму, которую рано потеряла. Однажды Коля случайно попадает в будущее и знакомится с Алисой, после чего им вместе предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную и восстановить ход времени.
На съемках фильма Летучий корабль - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Фильм "Летучий корабль" собрал в прокате более миллиарда рублей
29 апреля, 02:45
 
КультураРоссияМоскваАлександр АндрющенкоАлександр Петров (актер)Юрий Борисов (Роскосмос)Фонд киноНовости культурыКино и сериалы
 
 
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