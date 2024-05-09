https://ria.ru/20240509/kino-1944988330.html

Фильм "Сто лет тому вперед" заработал в прокате более миллиарда рублей

Фильм "Сто лет тому вперед" заработал в прокате более миллиарда рублей - РИА Новости, 09.05.2024

Фильм "Сто лет тому вперед" заработал в прокате более миллиарда рублей

Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычева заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:34

2024-05-09T17:34

2024-05-09T17:34

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москва

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юрий борисов (роскосмос)

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам одноименной повести Кира Булычева заработал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина "Сто лет тому вперед" режиссера Александра Андрющенко вышла в широкий прокат в России 18 апреля. "Общие сборы - 1 003 425 228 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Фильм стал седьмым российским релизом, собравшим в прокате свыше 1 миллиарда рублей с начала 2024 года. Ранее такого результата достигли фильмы "Мастер и Маргарита", "Холоп 2", " Бременские музыканты ", "Летучий корабль", "Лёд 3" и мультфильм "Три богатыря и Пуп земли". Главные роли в новом фильме "Сто лет тому вперед" исполнили молодые актеры Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн. Александр Петров и Юра Борисов сыграли главных злодеев, а Виктория Исакова и Константин Хабенский - воплотили образы родителей главной героини Алисы Селезневой. Федор Бондарчук, который также выступил продюсером проекта, подарил свой голос одному из персонажей фильма - роботу Вертеру. Фильм снят по мотивам одноименной повести Кира Булычева. В отличие от экранизации 1985 года - многосерийного фильма "Гостья из будущего" - новая кинокартина не воспроизводит события литературного первоисточника, а переосмысливает их в современном сегодняшнему зрителю контексте. По сюжету главные герои живут в разных мирах: Коля Герасимов - в Москве 2024 года, Алиса Селезнева - на сто лет позже и пытается найти маму, которую рано потеряла. Однажды Коля случайно попадает в будущее и знакомится с Алисой, после чего им вместе предстоит отвоевать у космических пиратов Вселенную и восстановить ход времени.

https://ria.ru/20240302/film-1930736708.html

https://ria.ru/20240330/filmy-1936646711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, москва, александр андрющенко, александр петров (актер), юрий борисов (роскосмос), фонд кино, новости культуры, кино и сериалы