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В Киеве решили минимизировать уличное освещение - РИА Новости, 09.05.2024
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16:55 09.05.2024 (обновлено: 16:56 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/kiev-1944980346.html
В Киеве решили минимизировать уличное освещение
В Киеве решили минимизировать уличное освещение - РИА Новости, 09.05.2024
В Киеве решили минимизировать уличное освещение
Власти Киева решили минимизировать в городе уличное освещение для экономии электроэнергии, сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:55
2024-05-09T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
киев
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Власти Киева решили минимизировать в городе уличное освещение для экономии электроэнергии, сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации. Ранее в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. "Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской горадминистрации. Сообщается, что планируется уменьшение яркости уличного освещения, но полностью выключать его не станут. Таким методом намереваются добиться экономии в 20%. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. Также ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
https://ria.ru/20240505/energetika-1943981918.html
https://ria.ru/20240508/ukraine-1944765246.html
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в мире, жкх, украина, киев, герман галущенко, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Киев, Герман Галущенко, Укрэнерго
В Киеве решили минимизировать уличное освещение

Власти Киева решили минимизировать уличное освещение для экономии электроэнергии

© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама города Киев
Панорама города Киев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама города Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Власти Киева решили минимизировать в городе уличное освещение для экономии электроэнергии, сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.
Ранее в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии.
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"Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской горадминистрации.
Сообщается, что планируется уменьшение яркости уличного освещения, но полностью выключать его не станут. Таким методом намереваются добиться экономии в 20%.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Также ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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