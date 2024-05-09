https://ria.ru/20240509/kiev-1944980346.html

В Киеве решили минимизировать уличное освещение

В Киеве решили минимизировать уличное освещение - РИА Новости, 09.05.2024

В Киеве решили минимизировать уличное освещение

Власти Киева решили минимизировать в городе уличное освещение для экономии электроэнергии, сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:55

2024-05-09T16:55

2024-05-09T16:56

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Власти Киева решили минимизировать в городе уличное освещение для экономии электроэнергии, сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации. Ранее в четверг в национальной энергетической компании "Укрэнерго" заявили, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. "Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Киевской горадминистрации. Сообщается, что планируется уменьшение яркости уличного освещения, но полностью выключать его не станут. Таким методом намереваются добиться экономии в 20%. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее НЭК "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины. Также ранее "Укрэнерго" сообщила о возможных отключениях света на всей территории Украины в вечерние часы из-за массовых повреждений и дефицита в энергосистеме. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. НЭК "Укрэнерго" сообщало о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.

https://ria.ru/20240505/energetika-1943981918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, жкх, украина, киев, герман галущенко, укрэнерго