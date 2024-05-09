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Режут на две части. В Киеве раскрыли, что сейчас происходит на фронте - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:28 09.05.2024 (обновлено: 16:32 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/kiev-1944973340.html
Режут на две части. В Киеве раскрыли, что сейчас происходит на фронте
Режут на две части. В Киеве раскрыли, что сейчас происходит на фронте - РИА Новости, 09.05.2024
Режут на две части. В Киеве раскрыли, что сейчас происходит на фронте
Российские военные делят ВСУ на две части и уничтожают, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью киевскому политологу Вадиму Карасеву. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:28
2024-05-09T16:32
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киев
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские военные делят ВСУ на две части и уничтожают, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью киевскому политологу Вадиму Карасеву.По его словам, раньше российские солдаты якобы заходили в населенный пункт только с одной стороны, сейчас же они наступают с нескольких направлений, утверждает он."Разрезают на две части, с восточной стороны (подразделения ВСУ. — Прим. ред.) сразу отходят, и территория сразу освобождается. А потом уже закрепляются", — отметил Стариков.Полковник добавил, что России достаточно легко уничтожать разделенные части ВСУ, так как к ним невозможно сразу перебросить резервы."У противника серьезная тактика", — констатировал офицер.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://ria.ru/20240509/vsu-1944955901.html
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Режут на две части. В Киеве раскрыли, что сейчас происходит на фронте

Стариков: российские войска делят ВСУ на две части и уничтожают

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские военные делят ВСУ на две части и уничтожают, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью киевскому политологу Вадиму Карасеву.
По его словам, раньше российские солдаты якобы заходили в населенный пункт только с одной стороны, сейчас же они наступают с нескольких направлений, утверждает он.
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"Разрезают на две части, с восточной стороны (подразделения ВСУ. — Прим. ред.) сразу отходят, и территория сразу освобождается. А потом уже закрепляются", — отметил Стариков.
Полковник добавил, что России достаточно легко уничтожать разделенные части ВСУ, так как к ним невозможно сразу перебросить резервы.
«
"У противника серьезная тактика", — констатировал офицер.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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