https://ria.ru/20240509/khakery-1944837203.html

Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина

Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина - РИА Новости, 09.05.2024

Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина

Российские хакеры взломали украинские сайты, главным образом интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений, и разместили там поздравление с 9 Мая—... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T01:37

2024-05-09T01:37

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские хакеры взломали украинские сайты, главным образом интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений, и разместили там поздравление с 9 Мая— Днем Победы, а также цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов, сообщил РИА Новости один из участников хакерской группы "Килобайт V". "Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы", — сказал собеседник агентства. Поздравление и разъяснения относительно общей истории и общей победы народов СССР над нацизмом попало на более чем сто сайтов по всей Украине, главным образом образовательных учреждений. Хакеры сообщили, что не мешали работе ресурсов, а разместили на главных страницах фотоколлаж с несколько сокращенной цитатой Путина: "Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики". В тексте поздравления с Днем Победы развивается мысль об общей истории России и Украины: "Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 Мая! С Днем Победы!" Также хакеры призывали тех украинских военнослужащих, кто не хочет умирать за киевский режим, воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным "Волга", через которую можно выйти на связь с ВС России и договориться о том, как сложить оружие и сдаться российским военным.

https://ria.ru/20240419/anonymous-1941083976.html

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россия, украина, ссср, владимир путин, день победы, технологии, в мире