Российские хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина
Хакеры разместили на 100 сайтах Украины цитату Путина и поздравление с 9 Мая
Информационные технологии. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские хакеры взломали украинские сайты, главным образом интернет-страницы вузов, лицеев и других учебных заведений, и разместили там поздравление с 9 Мая— Днем Победы, а также цитату президента России Владимира Путина о братстве российского и украинского народов, сообщил РИА Новости один из участников хакерской группы "Килобайт V".
"Сегодня российские хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы", — сказал собеседник агентства.
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Поздравление и разъяснения относительно общей истории и общей победы народов СССР над нацизмом попало на более чем сто сайтов по всей Украине, главным образом образовательных учреждений. Хакеры сообщили, что не мешали работе ресурсов, а разместили на главных страницах фотоколлаж с несколько сокращенной цитатой Путина: "Мы всегда — и вы знаете мою позицию — считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, — это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики". В тексте поздравления с Днем Победы развивается мысль об общей истории России и Украины: "Дорогие украинцы, наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы, с который мы вас поздравляем! С 9 Мая! С Днем Победы!"
Также хакеры призывали тех украинских военнослужащих, кто не хочет умирать за киевский режим, воспользоваться радиочастотой 149.200 с позывным "Волга", через которую можно выйти на связь с ВС России и договориться о том, как сложить оружие и сдаться российским военным.