https://ria.ru/20240509/kapsula-1944993431.html

Глава Химок заложил капсулу в основание мемориала защитникам Отечества

Глава Химок заложил капсулу в основание мемориала защитникам Отечества - РИА Новости, 09.05.2024

Глава Химок заложил капсулу в основание мемориала защитникам Отечества

Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с участником СВО и ветераном Великой Отечественной войны заложил капсулу с посланием потомкам в основание будущего монумента... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:01

2024-05-09T18:01

2024-05-09T18:01

химки

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с участником СВО и ветераном Великой Отечественной войны заложил капсулу с посланием потомкам в основание будущего монумента защитникам Отечества, сообщает пресс-служба администрации городского округа. "В наши дни бойцы берут пример с поколения победителей. Поэтому, в честь защитников Отечества мы установим монумент — сегодня, в День Победы, заложили капсулу с посланием потомкам в его основание. Для нас это очень важный момент, который позволит связать два поколения героев — Великой Отечественной и специальной военной операции", — приводятся в сообщении слова Волошина. Для установки мемориала определено символичное место — площадка на пересечении проспекта Мира и улицы Победы, на которой расположены Вечный огонь, обелиски "Отстоявшим Отчизну" и "Химчанам, отдавшим жизнь за Родину". Окружают территорию тематические аллеи. Одна из них — аллея героев трудовой славы, которая состоит из арок, символизирующих градообразующие предприятия Химок. Памятную надпись, которую нанесут на постамент мемориала, выбрали сами жители с помощью специального онлайн голосования. Более 70% участников опроса проголосовали за вариант "Сохраняя прошлое - защищаем будущее".

https://ria.ru/20240509/pozdravleniya-1944942302.html

химки

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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки)