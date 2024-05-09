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Байден пригрозил остановить поставки Израилю при вторжении в Рафах - РИА Новости, 09.05.2024
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01:09 09.05.2024 (обновлено: 01:37 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/izrail-1944836746.html
Байден пригрозил остановить поставки Израилю при вторжении в Рафах
Байден пригрозил остановить поставки Израилю при вторжении в Рафах - РИА Новости, 09.05.2024
Байден пригрозил остановить поставки Израилю при вторжении в Рафах
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T01:09
2024-05-09T01:37
в мире
израиль
рафах (провинция)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло."Я дал ясно понять, что, если они войдут в Рафах, а они в Рафах еще не зашли, я не стану поставлять им вооружения, которые они исторически использовали для того, чтобы разобраться с Рафахом, разобраться с городами", - сказал Байден.Интервьюер напомнила, что США уже поставили на паузу передачу Израилю мощных авиабомб, а Байден добавил, что речь идет также об артиллерийских снарядах.Президент заявил, что США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера.
https://ria.ru/20240508/gaza-1944830495.html
https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html
израиль
рафах (провинция)
палестина
сектор газа
сша
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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, сша, джо байден
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа, США, Джо Байден
Байден пригрозил остановить поставки Израилю при вторжении в Рафах

Байден заявил, что при вторжении в Рафах прекратит поставки Израилю артснарядов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.
"Я дал ясно понять, что, если они войдут в Рафах, а они в Рафах еще не зашли, я не стану поставлять им вооружения, которые они исторически использовали для того, чтобы разобраться с Рафахом, разобраться с городами", - сказал Байден.
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Интервьюер напомнила, что США уже поставили на паузу передачу Израилю мощных авиабомб, а Байден добавил, что речь идет также об артиллерийских снарядах.
Президент заявил, что США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера.
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В миреИзраильРафах (провинция)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор ГазаСШАДжо Байден
 
 
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