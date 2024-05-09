https://ria.ru/20240509/izrail-1944836746.html

Байден пригрозил остановить поставки Израилю при вторжении в Рафах

Байден пригрозил остановить поставки Израилю при вторжении в Рафах - РИА Новости, 09.05.2024

Байден пригрозил остановить поставки Израилю при вторжении в Рафах

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T01:09

2024-05-09T01:09

2024-05-09T01:37

в мире

израиль

рафах (провинция)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло."Я дал ясно понять, что, если они войдут в Рафах, а они в Рафах еще не зашли, я не стану поставлять им вооружения, которые они исторически использовали для того, чтобы разобраться с Рафахом, разобраться с городами", - сказал Байден.Интервьюер напомнила, что США уже поставили на паузу передачу Израилю мощных авиабомб, а Байден добавил, что речь идет также об артиллерийских снарядах.Президент заявил, что США продолжат обеспечивать Израиль средствами ПВО и иными вооружениями оборонительного характера.

https://ria.ru/20240508/gaza-1944830495.html

https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html

израиль

рафах (провинция)

палестина

сектор газа

сша

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в мире, израиль, рафах (провинция), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа, сша, джо байден