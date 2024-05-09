https://ria.ru/20240509/izrail-1944834494.html

В конгрессе США усомнились в "непоколебимой" поддержке Израиля

В конгрессе США усомнились в "непоколебимой" поддержке Израиля - РИА Новости, 09.05.2024

В конгрессе США усомнились в "непоколебимой" поддержке Израиля

Спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл на фоне паузы в поставках оружия Израилю направили... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T00:39

2024-05-09T00:39

2024-05-09T01:04

в мире

израиль

сша

рафах (провинция)

майк джонсон

митч макконнелл

джо байден

хамас

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл на фоне паузы в поставках оружия Израилю направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором усомнились его "непоколебимой" поддержкой безопасности Израиля и попросили объяснить задержку в предоставлении помощи союзнику, следует из соответствующего письма, распространенного СМИ. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. О приостановке поставок в конце минувшей недели сообщал портал Axios. Байден при этом неоднократно заявлял о непоколебимой приверженности безопасности Израиля, но высказывался против масштабной операции в Рафахе. "Недавние сообщения в прессе и паузы в поставках критически важного оружия ставят под сомнение ваше обязательство о том, что ваша приверженность безопасности Израиля остается непоколебимой", - пишут законодатели, копию письма приводит Politico. Джонсон и Макконнелл просят президента США к концу недели ответить, что именно произошло с поставками оружия американскому союзнику. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240508/gaza-1944830495.html

https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html

https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

рафах (провинция)

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), майк джонсон, митч макконнелл, джо байден, хамас, министерство обороны сша