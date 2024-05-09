https://ria.ru/20240509/izrail-1944834494.html
В конгрессе США усомнились в "непоколебимой" поддержке Израиля
В конгрессе США усомнились в "непоколебимой" поддержке Израиля - РИА Новости, 09.05.2024
В конгрессе США усомнились в "непоколебимой" поддержке Израиля
Спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл на фоне паузы в поставках оружия Израилю направили... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T00:39
2024-05-09T00:39
2024-05-09T01:04
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл на фоне паузы в поставках оружия Израилю направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором усомнились его "непоколебимой" поддержкой безопасности Израиля и попросили объяснить задержку в предоставлении помощи союзнику, следует из соответствующего письма, распространенного СМИ. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. О приостановке поставок в конце минувшей недели сообщал портал Axios. Байден при этом неоднократно заявлял о непоколебимой приверженности безопасности Израиля, но высказывался против масштабной операции в Рафахе. "Недавние сообщения в прессе и паузы в поставках критически важного оружия ставят под сомнение ваше обязательство о том, что ваша приверженность безопасности Израиля остается непоколебимой", - пишут законодатели, копию письма приводит Politico. Джонсон и Макконнелл просят президента США к концу недели ответить, что именно произошло с поставками оружия американскому союзнику. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240508/gaza-1944830495.html
https://ria.ru/20240508/rafakh-1944621179.html
https://ria.ru/20240508/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), майк джонсон, митч макконнелл, джо байден, хамас, министерство обороны сша
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Майк Джонсон, Митч Макконнелл, Джо Байден, ХАМАС, Министерство обороны США
В конгрессе США усомнились в "непоколебимой" поддержке Израиля
В конгрессе США попросили Байдена объяснить задержки с поставками оружия Израилю
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл на фоне паузы в поставках оружия Израилю направили письмо президенту США Джо Байдену, в котором усомнились его "непоколебимой" поддержкой безопасности Израиля и попросили объяснить задержку в предоставлении помощи союзнику, следует из соответствующего письма, распространенного СМИ.
В среду шеф Пентагона Ллойд Остин
подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. О приостановке поставок в конце минувшей недели сообщал портал Axios. Байден при этом неоднократно заявлял о непоколебимой приверженности безопасности Израиля, но высказывался против масштабной операции в Рафахе
.
"Недавние сообщения в прессе и паузы в поставках критически важного оружия ставят под сомнение ваше обязательство о том, что ваша приверженность безопасности Израиля остается непоколебимой", - пишут законодатели, копию письма приводит Politico.
Джонсон и Макконнелл просят президента США к концу недели ответить, что именно произошло с поставками оружия американскому союзнику.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.