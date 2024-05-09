https://ria.ru/20240509/istoriya-1944833787.html

Минобороны опубликовало документы о героическом освобождении Севастополя

Минобороны опубликовало документы о героическом освобождении Севастополя - РИА Новости, 09.05.2024

Минобороны опубликовало документы о героическом освобождении Севастополя

Ко Дню Победы Минобороны России запускает историко-познавательный раздел о героическом освобождении Севастополя - "Этот День Победы: 80 лет назад был освобожден РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T00:30

2024-05-09T00:30

2024-05-09T00:30

севастополь

россия

германия

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Ко Дню Победы Минобороны России запускает историко-познавательный раздел о героическом освобождении Севастополя - "Этот День Победы: 80 лет назад был освобожден от фашистов город-герой Севастополь", в котором опубликованы документы, рассказывающие о решающем героическом штурме города 5-9 мая 1944 года и подготовке к штурму. Красная Армия 16 апреля 1944 года в ходе Крымской наступательной операции стремительно вышла к Севастополю, но из-за хорошо обустроенных укреплений немцев взять город с ходу было нельзя. В течение почти трех недель советские войска проводили тренировки, подтягивали тылы, авиацию и артиллерию. Пятого мая 1944 года красноармейцы после мощнейшей артиллерийской подготовки устремились в атаку и прорвали немецкую долговременную оборону. Поздним вечером 9 мая Севастополь был полностью освобожден – советские воины уничтожили последний крупный узел обороны гитлеровцев в Крыму и вернули Черноморскому флоту его главную военную базу. Новый раздел военного ведомства основан на документах из фондов ЦАМО РФ, среди которых журналы боевых действий, топографические карты, фотоснимки, трофейные материалы, а также наградные листы. В перечисленных документах подробно рассказано о майских боях 1944 года в Крыму, мастерстве и героизме красноармейцев, а также о преступлениях фашистских оккупантов. В разделе опубликованы боевые графические документы, дающие наглядное представление о ситуации в мае 1944 года, а также о штурме Севастополя с 5 по 9 мая. В опубликованной схеме освобождения города, в частности, изображены основные этапы боев. Многочисленные отчеты и журналы боевых действий свидетельствуют о высоком уровне советского военного искусства и показывают на особенности штурма Севастополя. Например, одной из характерных черт стало нанесение ударов в различное время и на нескольких направлениях. Как отмечается в отчете командующего 2-й гвардейской армией о боевых действиях в Крыму, такое решение было принято с целью запутать противника и не дать ему возможности сконцентрировать необходимые силы для обороны. Первой в наступление перешла 2-я гвардейская армия – 5 мая 1944 года в направлении Северной бухты. В тот день атака началась после двухчасовой артподготовки, мощь которой заставила противника поверить в то, что именно здесь Красная Армия нанесет главный удар. Ввиду этого фашисты стали перебрасывать сюда силы с других участков. 7-го числа к штурму города присоединились 51-я и отдельная Приморская армии. Они как раз и наносили главный удар, причем в тех местах, откуда противник снимал свои подразделения для противодействия 2-й гвардейской армии. После перехода в наступление 51-й и отдельной Приморской немцы стали возвращать войска обратно. Однако тем самым они облегчили положение 2-й гвардейской армии, которая вырвалась вперед и заняла Мекензиевы горы – ключевые позиции к северу от Севастополя. В дальнейшем, чтобы спасти свое положение, гитлеровцы не раз таким же образом перебрасывали свои силы на разные участки. "В течение 5-9.5.44 противник в панике метался с одного участка на другой, пытаясь сдержать стремительное продвижение наших войск, однако противник этим ничего не добился. Такой маневр входил в планы командования 4-го Украинского фронта и вполне себя оправдал", – сообщается в отчете 2-й гвардейской армии. Прежде чем ворваться в городские кварталы Севастополя советским воинам необходимо было занять Сапун-Гору – ключевую высоту на подступах к городу. Ее штурму советское командование уделяло особое внимание. За несколько дней до начала решительного наступления в глубине фронта на похожих сопках были проведены тренировки с личным составом. Немцы обустроили на Сапун-Горе трехъярусную траншейную систему: у подножья, на склонах и на гребне. Они построили там 36 ДОТов и 27 ДЗОТов, а также устроили обширные минные поля и инженерные заграждения. Однако все это не помогло гитлеровцам удержать высоту – под натиском Красной Армии они продержались всего один день. Подвиг советских бойцов, водрузивших знамя на гребне Сапун-Горы, стал одним из важнейших символов героического освобождения Севастополя. Высокий боевой дух советских воинов, движимых стремлением изгнать оккупантов с родной земли, был обеспечен работой командования, которое сумело наладить хорошее взаимодействие между различными видами и родами войск. Так, многие бойцы и командиры были сильно воодушевлены поддержкой со стороны советской авиации. Об этом свидетельствует доклад о партийно-политической работе в 8-й воздушной армии, в котором отмечается: "Войска 51-й армии, наблюдая за успешными действиями штурмовиков, раньше срока перешли на этом участке фронта в атаку и продвинулись вперед". В морских боях себя проявила 1-я бригада торпедных катеров. Согласно отчету о боевых действиях данного соединения, с 12 апреля по 13 мая 1944 года она потопила девять транспортов, три быстроходные десантные баржи, пять самоходных барж, а также одну сухогрузную баржу и сторожевой корабль противника. При этом потери советских моряков составили всего два катера. В отчете подчеркивается и мастерство военнослужащих ВМФ: "В боевых столкновениях с противником личный состав торпедных катеров проявил отвагу, мужество и решительность в своих действиях, а офицерский состав, кроме того, – тактическую грамотность при выполнении торпедных атак, о чем свидетельствует высокий процент попадания торпед: из 30 выпущенных торпед по транспортным средствам противника попало в цель 20 торпед". Помимо успехов в вышеприведенном документе рассматриваются и некоторые недостатки, выявленные в боевой работе, даются предложения по их устранению. Все это служит подтверждением того, что советские командиры не переставали учиться и осваивать новый опыт. Немецкие же офицеры к тому времени действовали без творческой инициативы, сугубо по шаблону. Когда бои перенеслись из пригородных районов в сам Севастополь, красноармейцы увидели не улицы величавого города, а лишь заваленные битым камнем дороги между остовами уничтоженных зданий. Отступая, противник разрушил все промышленные предприятия и электростанции, вывел из строя водопровод и канализацию. От жилого фонда уцелело лишь 6% домов. В них к моменту освобождения находилось всего лишь три тысячи человек: за время оккупации гитлеровцы убили свыше 27 тысяч мирных жителей, а 42 тысячи – угнали в Германию на принудительные работы. В новом мультимедийном разделе опубликованы архивные фотографии разрушенного Севастополя, а также документы, описывающие жестокость оккупантов. В частности, как говорится в акте от 13 мая 1944 года о зверствах немецко-румынских захватчиков в Корабельном районе Севастополя, гитлеровцы использовали людей в качестве "живого щита". "Немецко-румынские злодеи при эвакуации своих войск морским путем пытались спасти свою шкуру таким образом: солдат и жандармов они размещали в трюмах и нижних каютах, а угоняемых в рабство советских граждан на открытых палубах. Мерзавцы надеялись, что советские летчики и моряки, увидев на борту своих соотечественников, не осмелятся торпедировать транспорт с находящимися в них войсками и боевой техникой", - отмечается в акте. Как впоследствии показали трофейные документы, свою эвакуацию из города немцы стали планировать за несколько недель до начала штурма, несмотря на приказ Адольфа Гитлера удерживать Севастополь любой ценой. Уже к 24 апреля 1944 года в общих чертах был обозначен план возможной эвакуации крепости Севастополь (Studie for etwaig Raumung der Festung Sewastopol), который фашисты назвали операцией "Леопард". Для того чтобы освободить Севастополь, советским воинам пришлось взломать хорошо укрепленную оборону, под вражеским огнем преодолеть горы, скалы, утесы и окончательно сломать сопротивление отчаявшегося противника. Все это потребовало от них немалого мужества, исключительной стойкости и готовности пожертвовать собой. За свои боевые подвиги 126 бойцов и командиров, освобождавших город, удостоены звания Героя Советского Союза, а 118 воинских частей были отмечены почетным наименованием "Севастопольских". Освобождение Севастополя стало одной из самых знаменательных побед Красной Армии, которая продемонстрировала высокий боевой дух советских воинов и уровень их военного мастерства. Если в 1942 году немецко-фашистскому командованию для захвата города потребовалось 250 суток, то войскам 4-го Украинского фронта для его освобождения – всего пять дней.

https://ria.ru/20240408/krym-1938468993.html

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240509/parad-1944714319.html

https://radiosputnik.ru/20240411/vystavka-1939325515.html

https://ria.ru/20240508/ostanki-1944614360.html

https://ria.ru/20240509/matvienko-1944832750.html

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севастополь, россия, германия, общество, великая отечественная война (1941-1945)