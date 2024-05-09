https://ria.ru/20240509/isk-1944851675.html

Гонконгская Silver Basis подала иск о банкротстве "Москвича"

Гонконгская Silver Basis подала иск о банкротстве "Москвича" - РИА Новости, 09.05.2024

Гонконгская Silver Basis подала иск о банкротстве "Москвича"

Гонконгская Silver Basis подала иск о банкротстве "Москвича" в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки дел. В свою очередь, в "Москвиче" РИА Новости... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:25

2024-05-09T07:25

2024-05-09T09:51

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экономика

renault

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МОСКВИЧ, 9 мая — РИА Новости. Гонконгская Silver Basis подала иск о банкротстве "Москвича" в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки дел. В свою очередь, в "Москвиче" РИА Новости заявили, что обжаловали взыскание денег в пользу китайской компании и ее заявление о признании завода банкротом не подлежит принятию к производству суда. Согласно картотеке, заявление зарегистрировано 3 мая. В пресс-службе "Москвича" пояснили, что претензии китайской компании относятся к периоду, когда нынешний "Москвич" был "Рено Россия" и принадлежал французской Renault. "В установленном законодательством порядке АО МАЗ "Москвич" реализовано право на кассационное обжалование вынесенных судебных актов. По ходатайству АО МАЗ "Москвич" судом кассационной инстанции приостановлено исполнение решения суда первой инстанции о взыскании средств в пользу гонконгской компании, о чем ее представители были проинформированы", — сообщили в "Москвиче". "В связи с этим поданное заявление о признании завода "Москвич" банкротом безосновательно и не подлежит принятию к производству суда. До момента рассмотрения кассационной жалобы АО МАЗ "Москвич" по существу многочисленные заявления о якобы уклонении завода "Москвич" от погашения задолженности направлены на подрыв деловой репутации завода, а не на рассмотрение всех спорных вопросов путем конструктивного диалога в правовом поле", — добавили в пресс-службе. Автопроизводитель также подчеркнул, что "Москвич" выполняет все требования перед своими партнерами и все обязательства по закону. Претензии гонконгской компании непосредственно к "Москвичу", включая попытку заявления о банкротстве "Москвича", являются манипуляцией общественным мнением и не имеют обоснований. "Москвич" имеет устойчивое финансовое положение и никаких оснований для его банкротства не имеется", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240411/moskvich-1939418719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, экономика, renault