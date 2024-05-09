https://ria.ru/20240509/ishim-1944850179.html

В Тюменской области снизился уровень воды в реке Ишим

В Тюменской области снизился уровень воды в реке Ишим - РИА Новости, 09.05.2024

В Тюменской области снизился уровень воды в реке Ишим

Уровень воды в реке Ишим продолжает снижаться на всей территории Тюменской области, за прошедшие сутки на всех гидропостах по руслу реки отмечено падение от... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:03

2024-05-09T07:03

2024-05-09T07:03

ишим (река)

тюменская область

казанский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 9 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим продолжает снижаться на всей территории Тюменской области, за прошедшие сутки на всех гидропостах по руслу реки отмечено падение от минус 2 до минус 11 сантиметров, следует из данных гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства региона. Согласно данным гидрологического бюллетеня, на 8.00 (6.00 мск) 9 мая уровень воды в реке Ишим на гидропосту в селе Ильинка Казанского района за день снизился на два сантиметра – до 805, в городе Ишиме – на девять сантиметров, до 953, в селе Абатское – на одиннадцать сантиметров, до 1187, в селе Викулово – на пять сантиметров, до 1159 сантиметров. Первое с начала паводка на реке Ишим снижение на всех гидропостах региона было зафиксировано 7 мая. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. По данным МЧС, на среду в 57 населенных пунктах региона оставались подтопленными 402 дома, 345 дачных дома, 3 282 приусадебных участка, 39 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240509/tobol-1944849076.html

https://ria.ru/20240508/pavodok-1944591359.html

ишим (река)

тюменская область

казанский район

россия

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ишим (река), тюменская область, казанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия