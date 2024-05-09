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Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена - РИА Новости, 09.05.2024
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03:30 09.05.2024 (обновлено: 03:37 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/intervyu-1944841434.html
Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена
Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена - РИА Новости, 09.05.2024
Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена
Американский тележурналист Такер Карлсон проинтервьюировал переехавшую в Россию экс-помощницу Джо Байдена Тару Рид, которая рассказала о страхе преследования,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T03:30
2024-05-09T03:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Американский тележурналист Такер Карлсон проинтервьюировал переехавшую в Россию экс-помощницу Джо Байдена Тару Рид, которая рассказала о страхе преследования, но пообещала продолжить борьбу за привлечение к ответственности своего бывшего босса. Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала в бытность его сенатором. Сам действующий президент США называет ее утверждения ложными. "Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды ее разрушил. Я буду продолжать бороться", - сказала Рид в интервью, которое, вероятно, было записано в ходе февральской поездки Карлсона в Москву. Она говорит, что опасается преследования со стороны американских властей за то, что дала интервью российскому Первому каналу, который находится под санкциями в США. В Москве один из самых популярных американских тележурналистов, помимо встречи с Рид, проинтервьюировал президента РФ Владимира Путина и философа Александра Дугина, а также, по данным СМИ, пообщался с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html
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в мире, россия, сша, москва, джо байден, такер карлсон, владимир путин
В мире, Россия, США, Москва, Джо Байден, Такер Карлсон, Владимир Путин
Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена

Такер Карлсон проинтервьюировал переехавшую в Россию экс-помощницу Байдена Рид

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЭкс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид
Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Экс-помощница президента США Джо Байдена Тара Рид. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Американский тележурналист Такер Карлсон проинтервьюировал переехавшую в Россию экс-помощницу Джо Байдена Тару Рид, которая рассказала о страхе преследования, но пообещала продолжить борьбу за привлечение к ответственности своего бывшего босса.
Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала в бытность его сенатором. Сам действующий президент США называет ее утверждения ложными.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
"Я не смирюсь": Такер Карлсон сделал гневное заявление об Украине
22 апреля, 15:48
"Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды ее разрушил. Я буду продолжать бороться", - сказала Рид в интервью, которое, вероятно, было записано в ходе февральской поездки Карлсона в Москву.
Она говорит, что опасается преследования со стороны американских властей за то, что дала интервью российскому Первому каналу, который находится под санкциями в США.
В Москве один из самых популярных американских тележурналистов, помимо встречи с Рид, проинтервьюировал президента РФ Владимира Путина и философа Александра Дугина, а также, по данным СМИ, пообщался с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации
28 февраля, 00:46
 
В миреРоссияСШАМоскваДжо БайденТакер КарлсонВладимир Путин
 
 
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