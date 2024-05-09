https://ria.ru/20240509/intervyu-1944841434.html

Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена

Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена - РИА Новости, 09.05.2024

Такер Карлсон взял интервью у переехавшей в Россию экс-помощницы Байдена

Американский тележурналист Такер Карлсон проинтервьюировал переехавшую в Россию экс-помощницу Джо Байдена Тару Рид, которая рассказала о страхе преследования,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:30

2024-05-09T03:30

2024-05-09T03:37

в мире

россия

сша

москва

джо байден

такер карлсон

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875401633_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_af8267a396867c8a4e248d20016b62d2.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Американский тележурналист Такер Карлсон проинтервьюировал переехавшую в Россию экс-помощницу Джо Байдена Тару Рид, которая рассказала о страхе преследования, но пообещала продолжить борьбу за привлечение к ответственности своего бывшего босса. Рид известна тем, что обвинила в сексуальных домогательствах Байдена, с которым работала в бытность его сенатором. Сам действующий президент США называет ее утверждения ложными. "Я зла. Я хочу, чтобы Джо Байдена привлекли к ответу. Он забрал годы моей жизни, он трижды ее разрушил. Я буду продолжать бороться", - сказала Рид в интервью, которое, вероятно, было записано в ходе февральской поездки Карлсона в Москву. Она говорит, что опасается преследования со стороны американских властей за то, что дала интервью российскому Первому каналу, который находится под санкциями в США. В Москве один из самых популярных американских тележурналистов, помимо встречи с Рид, проинтервьюировал президента РФ Владимира Путина и философа Александра Дугина, а также, по данным СМИ, пообщался с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html

https://ria.ru/20240228/karlson-1929883964.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, джо байден, такер карлсон, владимир путин