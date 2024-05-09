https://ria.ru/20240509/infrastruktura-1944857370.html
В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура
В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 09.05.2024
В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура
Объекты критической и транспортной инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T08:41
2024-05-09T08:41
2024-05-09T08:41
херсонская область
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Объекты критической и транспортной инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. "Зафиксированы попадания в объекты критической и транспортной инфраструктуры, объекты промышленности и газопроводы", - написал Прокудин. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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херсонская область , украина
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Украина
В подконтрольной Киеву части Херсонской области пострадала инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении объектов инфраструктуры