https://ria.ru/20240509/himars-1944836068.html

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS - РИА Новости, 09.05.2024

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS

Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на производство реактивных систем залпового... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T01:03

2024-05-09T01:03

2024-05-09T01:03

министерство обороны сша

lockheed martin

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующие услуги на сумму порядка 861,3 миллиона долларов, говорится в заявлении Пентагона. Согласно заявлению, место и объемы производства будут определены в соответствии с каждым конкретным заказом, а его ориентировочная дата исполнения - не позднее 31 мая 2026 года. Конкретное число РСЗО, которые планируется произвести и поставить в рамках данного контракта, не раскрывается.

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944770221.html

сша

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