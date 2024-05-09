https://ria.ru/20240509/himars-1944836068.html
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS - РИА Новости, 09.05.2024
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS
Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на производство реактивных систем залпового... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T01:03
2024-05-09T01:03
2024-05-09T01:03
министерство обороны сша
lockheed martin
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ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующие услуги на сумму порядка 861,3 миллиона долларов, говорится в заявлении Пентагона. Согласно заявлению, место и объемы производства будут определены в соответствии с каждым конкретным заказом, а его ориентировочная дата исполнения - не позднее 31 мая 2026 года. Конкретное число РСЗО, которые планируется произвести и поставить в рамках данного контракта, не раскрывается.
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944770221.html
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Министерство обороны США, Lockheed Martin , В мире, США
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS
Пентагон заключил контракт на производство РСЗО HIMARS на 861,3 млн долларов
ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков - корпорацией Lockheed Martin - на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и сопутствующие услуги на сумму порядка 861,3 миллиона долларов, говорится в заявлении Пентагона.
Согласно заявлению, место и объемы производства будут определены в соответствии с каждым конкретным заказом, а его ориентировочная дата исполнения - не позднее 31 мая 2026 года.
Конкретное число РСЗО, которые планируется произвести и поставить в рамках данного контракта, не раскрывается.